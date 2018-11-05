На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою

Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області. Мораторій встановлюється "до моменту повного припинення окупації території України", йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Тернопільської облради у вівторок, 6 листопада.

Окрім цього депутати вирішили відзначити 90-річчя створення ОУН та оголосити 2019 Роком Організації українських націоналістів (ОУН) в області, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Львівська обласна рада 18 вересня та Житомирська обласна рада 25 жовтня також ухвалили рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на територіях своїх областей. У Житомирській області було вирішено створити міжвідомчу робочу групу з метою проведення роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб щодо мораторію. На Львівщині рішення облради було розкритиковане правозахисниками.