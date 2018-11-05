 На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою

Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту "до повного припинення окупації".

У публічних місцях в Тернополі заборонять російськомовний продукт

У публічних місцях в Тернополі заборонять російськомовний продукт

DW.COM

Автори суперечливого "мораторію на російськомовний культурний продукт" на Львівщині не конкретизували, що саме пропонують заборонити. Попри рекомендаційний характер рішення, воно викликало критику правозахисників. (20.09.2018)

У Львівській області хочуть запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Львівська облрада ухвалила відповідне рішення, яке, утім, має рекомендаційний характер. (19.09.2018)

Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області. Мораторій встановлюється "до моменту повного припинення окупації території України", йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Тернопільської облради у вівторок, 6 листопада.

Окрім цього депутати вирішили відзначити 90-річчя створення ОУН та оголосити 2019 Роком Організації українських націоналістів (ОУН) в області, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що Львівська обласна рада 18 вересня та Житомирська обласна рада 25 жовтня також ухвалили рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на територіях своїх областей. У Житомирській області було вирішено створити міжвідомчу робочу групу з метою проведення роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб щодо мораторію. На Львівщині рішення облради було розкритиковане правозахисниками.

Реклама

Докладно

Конгрес США

Двозначний результат проміжних виборів у США

Міхаель Кніґґе про значення результатів проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки. 

Geld zählen (picture-alliance /C.Klose)

Зарплата в ФРН: які податки і скільки платять працівники

У Німеччині діє просте правило: чим більше людина заробляє, тим більше сплачує податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  