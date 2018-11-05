На Тернопільщині ухвалили мораторій на культурний продукт російською мовою

Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту "до повного припинення окупації".
Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області. Мораторій встановлюється "до моменту повного припинення окупації території України", йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Тернопільської облради у вівторок, 6 листопада.
Окрім цього депутати вирішили відзначити 90-річчя створення ОУН та оголосити 2019 Роком Організації українських націоналістів (ОУН) в області, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що Львівська обласна рада 18 вересня та Житомирська обласна рада 25 жовтня також ухвалили рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на територіях своїх областей. У Житомирській області було вирішено створити міжвідомчу робочу групу з метою проведення роз'яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб щодо мораторію. На Львівщині рішення облради було розкритиковане правозахисниками.