На території Росії перебувають 2 мільйони громадян України - МВС РФ

Більшість іноземців, які прибувають до РФ, є громадянами України. Про це у вівторок, 11 вересня, повідомили у головному управлінні з питань міграції МВС Росії, зазначає інформагенція "Інтерфакс".

Представник МВС РФ зазначив, що кількість іноземних громадян, які щороку прибувають до Росії, залишається відносно стабільною, при цьому найбільша частка з них - громадяни України. За його словами, нині на території РФ перебувають близько двох мільйонів громадян України.

"Окрім того, за 2014-2017 роки та перше півріччя 2018-го громадянства РФ набули понад 312 тисяч громадян України", - сказали у МВС Росії та зазначили, що цього року міграційний потік з боку України залишився на колишньому рівні.

Нагадаємо, у березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Включення території Криму до складу РФ ніби внаслідок "рефрендуму", проведеного на півострові, не визнається Україною, а також міжнародною спільнотою, зокрема ЄС, США та міжнародними організаціями.

У квітні 2014 року на Сході України розпочався військовий конфлікт, який забрав життя понад 10 тисяч людей та внаслідок якого понад 1,5 мільйона людей стали вимушеними переселенцями. Самоутворені на Донбасі так звані "народні республіки", у яких діють незаконні збройні формування, Росія підтримує технікою та військовою силою. Міжнародні ініціативи, спрямовані на вирішення конфлікту на Донбасі, до цього часу не дали результатів.