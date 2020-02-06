 На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2020

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Новини

На Тайвані зафіксували першу смерть від коронавірусу

61-річний водій таксі помер від коронавірусу на Тайвані - це стало першим летальним випадком на острові. За даними влади, чоловік не був за кордоном, але його пасажирами були люди з Гонконгу й материкового Китаю.

Хворого на коронавірус у Гонконгу транспортують до лікарні

Хворого на коронавірус у Гонконгу транспортують до лікарні (архівне фото)

На Тайвані зафіксували першу смерть від ускладнень, спричинених коронавірусом - помер 61-річний водій таксі. Як заявив у неділю, 16 лютого, міністр охорони здоров'я Тайваню Чень Ши-Чжун, чоловік не був протягом останнього часу за кордоном, але хворів на діабет та гепатит В, повідомляє агенція Reuters.

За словами міністра, клієнтами водія таксі були переважно пасажири з Гонконгу, Макао та материкового Китаю. Одним з членів сім'ї померлого також заражений вірусом.

Таким чином, цей випадок став першим летальним на острові та п'ятим поза материковим Китаєм загалом. На Тайвані вже підтвердили 20 випадків зараження коронавірусом.

Кінець карантину в Німеччині

Тим часом у Німеччині завершується карантин для 122 евакуйованих з Китаю, серед яких - 22 волонтери німецького Червоного Хреста. Наразі вони перебувають у казармі в землі Рейнланд-Пфальц. За даними міністерства охорони здоров'я цієї федеральної землі, повторні тести на коронавірус у всіх евакуйованих показали негативні результати.

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Після виявлення нових випадків інфікування коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що дрейфує на карантині біля берегів Японії, кількість хворих збільшилася до 285. Карантин триватиме щонайменше до середи. (15.02.2020)

80-річний турист з Китаю помер у паризькій лікарні. Це стало четвертим випадком смерті внаслідок коронавірусу за межами КНР і першим - у Європі. (15.02.2020)

Водночас Італія долучилася до списку країн, які збираються евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. Раніше про такий намір оголосили США, Гонконг і Канада. Кількість хворих на кораблі продовжує зростати - станом на 16 лютого з 3700 пасажирів та членів екіпажу захворіло вже 355 людей, їх відправляють до лікарні.

Кількість смертей від вірусу зменшується

Як повідомлялося, кількість смертей внаслідок захворювання на коронавірус продовжує знижуватися третій день поспіль, переважна кількість смертей зафіксована в провінції Хубей. Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 16 лютого повідомила, що за останню добу від хвороби померло 142 людини, що на одну менше, ніж днем раніше. Загальна кількість смертей від наслідків інфікування вірусом в Китаї, таким чином, становить 1665 осіб.

Інфікованими в країні, за офіційними даними, є близько 68,5 тисячі людей. У світі ж загалом, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса у США, наразі налічується понад 69 тисяч інфікованих коронавірусом. Водночас одужало вже 9 626 осіб.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі - в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий з COVID-19 в Єгипті.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) з огляду на зменшення щоденної кількості смертей застерігають від передчасного оптимізму. Поки не можна передбачити подальший перебіг епідемії, заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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