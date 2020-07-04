 На Сицилії мігрантів з Ocean Viking відправили на карантинний пором | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Новини

На Сицилії мігрантів з Ocean Viking відправили на карантинний пором

На Сицилії мігрантів з рятувального судна Ocean Viking протестували на коронавірус та відправили на карантинний пором.

Рятувальне судно Ocean Viking у гавані Порто-Емпедокле

Рятувальне судно Ocean Viking у гавані Порто-Емпедокле

У гавані Порто-Емпедокле 180 мігрантів у понеділок, 6 липня, ввечері почали залишати борт приватного рятувального судна Ocean Viking після того, як пройшли тест на коронавірус. Їх відправили на борт італійського порому Moby Zaza, де вони перебуватимуть на карантині. Як заявила у вівторок, 7 липня, речниця організації SOS Mediterranee, останні мігранти залишили рятувальне судно вже близько третьої ночі.

Нагадаємо, що 180 біженців осіб були врятовані судном Ocean Viking в Середземному морі між 25 і 30 червня, серед них 25 - неповнолітніх. Італія і Мальта спочатку відмовилися їх приймати, тож організація SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення. Згодом італійський уряд вирішив прийняти судно.

У 2019 році при спробах потрапити в Європу потонули 1283 людини, за п'ять років так загинули понад 19 тисяч людей - такі дані наводить Міжнародна організація з міграції (MОМ).

DW.COM

Біля Італії рятувальне судно з біженцями оголосило надзвичайний стан

На Ocean Viking небезпека загрожує 180-м людям, заявили в SOS Mediterranee. За даними організації, протягом минулої доби на борту сталось шість спроб суїциду. Надзвичайний стан на борту оголошують вперше за п'ять років. (04.07.2020)  

Італія прийме понад 400 врятованих в Середземному морі мігрантів

403 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking висадять в італійському порту Таранто. Ще 77 людей з корабля Alan Kurdi приймуть на свій корабель військові Мальти. (28.01.2020)  

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