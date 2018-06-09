На саміт "Великої сімки" не допускають більшість неурядових організацій

Представників багатьох неурядових організацій не допускають на саміт "Великої сімки" (G7), який відбудеться з 24 по 26 серпня у Франції в Біарріці. Їм було відмовлено в акредитації на захід та доступу до преси, повідомляється у четвер, 22 серпня. Представники уряду пояснили це рішення нестачею місць на заході, хоча водночас у пресцентрі працюють близько тисячі представників ЗМІ, повідомляє агенція dpa.

Зазвичай представники неурядових організацій беруть участь в дискусіях та засіданнях під час саміту. Цього разу на захід допущені лише 30 представників незалежних організацій - відповідне рішення ухвалено 21 серпня. Минулого року на саміт було акредитовано близко сотні незалежних організацій, повідомила агенція AFP.

Внаслідок відмови в акредитації французька мережа захисту клімату Reseau Action Climat (RAC), до складу якої входять десятки організацій, як от Greenpeace, Oxfam France та WWF, оголосила саміту G7 бойкот. Своєю чергою, World Vision також розкритикувала обмеження доступу. "Це скандал, що неурядові організації залишаються поза західною демократією", - заявив представник World Vision Марвін Мейєр. Представники неурядових організацій також називають це обмеження "серйозним порушенням свободи слова".

23 серпня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з представниками неурядових організацій. Втім на знак протесту проти головування Франції у G7 очільниця міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam Вінні Бяніма відхилила запрошення Макрона. Немає жодних "реальних консультацій і співпраці паризького уряду з громадянським суспільством", заявила вона.

Через побоювання масових заворушень, таких, як під час саміту "Великої двадцятки" у німецькому Гамбурзі у 2017 році, у Біарріц стягнута значна кількість силовиків. За словами міністра внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, протягом трьох днів в місті будуть розташовані близько 13,2 тисячі правоохоронців. Їх підтримуватимуть антитерористичні сили армії.

Об'єднання найрозвинутіших країн світу існує з 1975 року. Наразі членами "Великої сімки" є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада.