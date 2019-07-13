 На півдні Індії внаслідок повеней загинули 93 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

На півдні Індії внаслідок повеней загинули 93 людини

Щонайменше 93 людини загинули внаслідок повеней, які спричинили потужні зливи на півдні Індії.

Люди рятуються від повені в Кералі

Люди рятуються від повені в Кералі

Унаслідок повеней в Індії загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки, повідомляє агенція АР у неділю, 11 серпня.

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У швейцарському кантоні Невшатель повені затопили вулиці та змили автомобілі. На півночі Італії через негоду загинула щонайменше одна людина, через ризик зсувів перекриті дороги. (22.06.2019)

Рясні дощі спричинили повінь в Іркутській області в Росії. Кілька річок вийшли з берегів, підтопивши понад 4000 будинків. Троє осіб загинуло, повідомили в міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ. (29.06.2019)

Найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала. За даними уряду, через повені у ньому загинули щонайменше 57 осіб. Крім того, понад 165 тисяч жителів штату покинули свої будинки та переселилися до спеціальних таборів.

Ще 31 людина загинула через інциденти, пов'язані із зливами, у сусідньому штаті Карнатака. А щонайменше п'ятеро людей загинули в ще одному південному індійському штаті Тамілнад.

Нагадаємо, рік тому штат Керала вже зазнавав потужних повеней. Тоді внаслідок них загинули 223 людини і сотні тисяч були вимушені покинути свої домівки. 

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