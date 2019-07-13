На півдні Індії внаслідок повеней загинули 93 людини

Унаслідок повеней в Індії загинули щонайменше 93 людини та ще понад 400 тисяч були вимушені залишити домівки, повідомляє агенція АР у неділю, 11 серпня.

Найбільше від сильних злив постраждав південний індійський штат Керала. За даними уряду, через повені у ньому загинули щонайменше 57 осіб. Крім того, понад 165 тисяч жителів штату покинули свої будинки та переселилися до спеціальних таборів.

Ще 31 людина загинула через інциденти, пов'язані із зливами, у сусідньому штаті Карнатака. А щонайменше п'ятеро людей загинули в ще одному південному індійському штаті Тамілнад.

Нагадаємо, рік тому штат Керала вже зазнавав потужних повеней. Тоді внаслідок них загинули 223 людини і сотні тисяч були вимушені покинути свої домівки.