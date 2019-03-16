На президентських виборах у Словаччині лідирує адвокатка

Після підрахунку 99,88 відсотка голосів на президентських виборах у Словаччині лідирує представниця позапарламентської ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", адвокатка Зузана Чапутова. Про це у неділю, 17 березня, повідомляє агенція AFP. За Чапутову на виборах, що відбулись 17 березня, проголосували 40,55 відсотка словацьких виборців.

На другому місці опинився заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович - у нього 18,66 відсотка голосів. Таким чином, Чапутова і Шефчович вийшли до другого туру президентських виборів, який відбудеться 30 березня.

Чапутова брала участь у масових протестах проти корупції, що почалися після вбивства журналіста Яна Куціяка. 27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку неподалік Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, двоє його помічників, глава МВС, очільник поліції, а також міністр культури, який формально курирував журналістів в країні.