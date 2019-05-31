На першій нараді за участю Зеленського РНБО обговорила ринок енергетики

Під час першої наради Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) під головуванням президента Володимира Зеленського, яка відбулася в п'ятницю, 31 травня, її члени обговорили питання ринку енергетики. Президент нагадав, що одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. "Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - наголосив Зеленський, цитує адміністрація президента.

Окрім того Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47 відсотків. А українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їх отримання з різноманітних джерел. "Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - заявив Зеленський.

Своєю чергою секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що більшість учасників наради виступили за відстрочку запланованого на 1 липня запуску вільного ринку електроенергії. "Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що запуск ринку потрібно відкласти і питання - робити це на три місяці, на дев'ять місяців, на рік. Але була і позиція, що потрібно готуватися, що він усе-таки буде запроваджений (з 1 липня - Ред.)", - сказав Данилюк.

Повідомляється, що проблеми у сфері енергетики були обговорені у форматі наради, а відповідні рішення будуть ухвалені через два тижні. Данилюк додав, що наступне засідання РНБО буде присвячено ситуації на Донбасі та наявним з огляду на бойові дії в регіоні проблемам.