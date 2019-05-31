 На першій нараді за участю Зеленського РНБО обговорила ринок енергетики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

На першій нараді за участю Зеленського РНБО обговорила ринок енергетики

Рада нацбезпеки та оборони на першій нараді за участю Володимира Зеленського обговорила демонополізацію енергетичних ринків України та ризики, пов'язані із запровадженням нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Під час першої наради Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) під головуванням президента Володимира Зеленського, яка відбулася в п'ятницю, 31 травня, її члени обговорили питання ринку енергетики. Президент нагадав, що одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. "Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - наголосив Зеленський, цитує адміністрація президента.

Окрім того Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47 відсотків. А українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їх отримання з різноманітних джерел. "Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - заявив Зеленський.

DW.COM

Засідання РНБО 31 травня цілковито присвятять проблемам енергетики, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк. Одна з тем - відкриття ринку оптової електроенергії в Україні, яке раніше планували на 1 липня. (31.05.2019)

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Своєю чергою секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що більшість учасників наради виступили за відстрочку запланованого на 1 липня запуску вільного ринку електроенергії. "Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що запуск ринку потрібно відкласти і питання - робити це на три місяці, на дев'ять місяців, на рік. Але була і позиція, що потрібно готуватися, що він усе-таки буде запроваджений (з 1 липня - Ред.)", - сказав Данилюк.

Повідомляється, що проблеми у сфері енергетики були обговорені у форматі наради, а відповідні рішення будуть ухвалені через два тижні. Данилюк додав, що наступне засідання РНБО буде присвячено ситуації на Донбасі та наявним з огляду на бойові дії в регіоні проблемам.

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