 На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса набирає найбільшу кількість голосів, свідчать дані соціологів. Однак жоден із політичних таборів не здобуває більшості.

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

Під час голосування на виборах у Іспанії, 28 квітня 2019 року

На дострокових парламентських виборах в Іспанії найбільшу кількість голосів набирає Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Педро Санчеса. Згідно з даними соціологічного дослідження центру GAD3, оприлюдненими телеканалом RTVE у неділю, 28 квітня, після закриття виборчих дільниць на материковій частині країни, соціалісти здобувають близько 28,1 відсотка голосів, повідомляє агентство dpa. Цей результат дає їм від 116-ти до 121 місця у нижній палаті іспанського парламенту - Конгресі депутатів.

На другому місці - правоцентристська Народна партія. У неї, за даними соціологів, 17,8 відсотка голосів, що забезпечить від 69-ти до 73 мандатів.  

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Жодна з цих двох партій, а також жоден із таборів - ані лівий, ані правий - не здобуває більшості, необхідної для формування уряду. Щоб сформувати уряд, потрібні як мінімум 176 мандатів у Конгресі депутатів, що налічує 350 місць. У парламент проходять також, за даними соціологів, ліберальна партія "Громадяни" (48-49 мандатів), яка може стати партнером Народної партії, та ліва партія "Подемос" (42-45 мандатів) - ймовірний партнер соціалістів. Буде представлена в парламенті також ультраправа партія "Вокс". Заснована лише в 2013 році, вона матиме 36-38 мандатів. Ультраправі будуть засідати в законодавчому органі Іспанії впеше за кілька десятиліть. Лівий табір здобуває з соціалістів та "Подемос" здобуває у кращому разі 166 мандатів, а правий (Народна партія, "Громадяни" та "Вокс") - 162 мандати. Схожа патова ситуація існувала і після парламентських виборів 2016 року. 

Незначну кількість мандатів здобувають ще кілька партій, однак саме вони можуть вирішити долю коаліції. Не виключено, що Санчесу та його політичній силі для формування уряду доведеться шукати підтримки навіть націоналістичних партій з Країни Басків та Каталонії, прогнозує агенція новин AFP.

Висока активність виборців

Виборча комісія країни зафіксувала досить високу активність виборців. На 18:00 за місцевим часом явка становила понад 60,7 відсотка, повідомили в комісії. Цей показник на 9,5 відсоткових пункту перевищує показник на таку ж годину на попередніх парламентських виборах 2016 року. Найбільше активність виборців зросла в Каталонії, де не вщухають виступи за відокремлення регіону від Іспанії. За даними виборчкому, явка виборців в регіоні на 18:00 перевищила показник минулих виборів на 18 відсоткових пунктів.

Участь у голосуванні мали право взяти близько 37 мільйонів громадян.

На нинішніх виборах обирався новий склад Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту), а також більшість сенаторів (208 з 266 членів верхньої палати парламенту). У виборах брали участь 80 партій та блоків.

За охороною правопорядку по всій країні стежили понад 92 тисячі поліцейських.

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