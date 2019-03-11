На місці авіакатастрофи в Ефіопії знайшли "чорні скриньки"

На місці падіння літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки" - пристрої, що фіксують дані про політ та записують переговори пілотів. Про це в понеділок, 11 березня, повідомили авіакомпанія та державне телебачення Ефіопії.

Цього ж дня про тимчасове призупинення експлуатації літаків цієї моделі Boeing заявили в Китаї та Індонезії. Таке ж рішення прийняла й авіакомпанія Ethiopian Airlines.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Серед загиблих - чимало співробітників структур, пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, не вказавши точну кількість жертв. Згодом в організації повідомили, що в катастрофі могли загинути 22 співробітники структур, пов'язаних з ООН, інформує агентство AFP. За даними авіаперевізника, на борту лайнера, що розбився, перебували громадяни 35 країн світу. У МЗС Німеччини підтвердили, що внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро німців.