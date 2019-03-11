 На місці авіакатастрофи в Ефіопії знайшли ″чорні скриньки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

На місці авіакатастрофи в Ефіопії знайшли "чорні скриньки"

На місці падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки". Тим часом кілька країн призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8.

На місці падіння літака

На місці падіння літака

На місці падіння літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки" - пристрої, що фіксують дані про політ та записують переговори пілотів. Про це в понеділок, 11 березня, повідомили авіакомпанія та державне телебачення Ефіопії.

DW.COM

Серед пасажирів рейсу Аддис-Абеба - Найробі були громадяни Кенії, Канади, Ефіопії, США, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. В аварії загинули близько 20 співробітників структур, які пов'язані з ООН. (10.03.2019)

Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив. (10.03.2019)

Цього ж дня про тимчасове призупинення експлуатації літаків цієї моделі Boeing заявили в Китаї та Індонезії. Таке ж рішення прийняла й авіакомпанія Ethiopian Airlines.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Серед загиблих - чимало співробітників структур, пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, не вказавши точну кількість жертв. Згодом в організації повідомили, що в катастрофі могли загинути 22 співробітники структур, пов'язаних з ООН, інформує агентство AFP. За даними авіаперевізника, на борту лайнера, що розбився, перебували громадяни 35 країн світу. У МЗС Німеччини підтвердили, що внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро німців. 

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