На місцевих виборах у Туреччині задіють понад півмільйона силовиків

На місцевих виборах, що відбудуться в Туреччині в неділю, 31 березня, будуть задіяні 553 тисячі співробітників силових структур. Про це в п'ятницю, 29 березня, оголосив турецький міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Майже 70 тисяч силовиків будуть задіяні в двох найбільших містах країни - Анкарі та Стамбулі. Лише в Стамбулі ситуацію контролюватимуть 41,5 тисячі поліцейських та 4100 жандармів. На вулиці виведуть навіть морських піхотинців. У столиці Анкарі забезпечуватимуть безпеку 22,2 тисячі представників силових структур.

Очікується, що місцеві вибори в Анкарі та Стамбулі будуть особливо напруженими. Обидвома містами вже понад 20 років керує AKP - партія президента країни Реджепа Ердогана - та її попередниці. Її поразка в цих містах стане великим ударом по репутації Ердогана, який сам колись був мером Стамбула.

Право голосу на місцевих виборах мають приблизно 57 мільйонів турецьких виборців. У неділю, 31 березня, вони обиратимуть у 81 провінції Туреччини мерів, місцеві ради та інших місцевих посадовців.