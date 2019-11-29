 На Мальті визначили нового голову уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

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Новини

На Мальті визначили нового голову уряду

Новим прем'єр-міністром Мальти стане Роберт Абела, який здобув перемогу на виборах лідера правлячої Лейбористської партії.

Роберт Абела

Роберт Абела (ліворуч)

Наступним прем'єр-міністром Мальти стане Роберт Абела, якого обрали лідером правлячої в країні Лейбористської партії. Про результати голосування в політсилі повідомили у ніч на неділю, 12 січня, інформує агентство новин dpa.

DW.COM

На тлі спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції політичної кризи прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що в січні наступного року складе свої повноваження. (01.12.2019)

Цей крок керівника офісу глави мальтійського уряду ЗМІ пов'язують з результатами розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. (26.11.2019)

На посаді голови уряду він змінить Джозефа Муската, який був змушений подати у відставку після того, як розслідування виявило причетність глави його адміністрації Кіта Шембрі до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. У листопаді 2019 року у відставку пішов Шембрі, а в грудні 2019 року про намір подати у відставку оголосив і сам Мускат.

Юрист за фахом, Абела здобув 57,9 відсотка голосів членів Лейбористської партії, які взяли участь у виборах. Мускат привітав Абелу з обранням лідером партії та повідомив, що передасть йому прем'єрські повноваження вже 13 січня. 

Нагадаємо, що Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції.

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Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

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