На Мальті визначили нового голову уряду

Наступним прем'єр-міністром Мальти стане Роберт Абела, якого обрали лідером правлячої в країні Лейбористської партії. Про результати голосування в політсилі повідомили у ніч на неділю, 12 січня, інформує агентство новин dpa.

На посаді голови уряду він змінить Джозефа Муската, який був змушений подати у відставку після того, як розслідування виявило причетність глави його адміністрації Кіта Шембрі до вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. У листопаді 2019 року у відставку пішов Шембрі, а в грудні 2019 року про намір подати у відставку оголосив і сам Мускат.

Юрист за фахом, Абела здобув 57,9 відсотка голосів членів Лейбористської партії, які взяли участь у виборах. Мускат привітав Абелу з обранням лідером партії та повідомив, що передасть йому прем'єрські повноваження вже 13 січня.

Нагадаємо, що Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції.