На Кубі запроваджують обмеження на купівлю продуктів

Через фінансову кризу влада Куби запроваджує у країні обмеження на купівлю деяких харчових продуктів та засобів гігієни. Зокрема, кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів, як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста, оголосила у п'ятницю, 10 травня, міністерка торгівлі країни Бетсі Діас, передає агенція dpa.

Метою цих заходів є "справедливий і розумний" розподіл дефіцитних продуктів серед населення, зазначила вона. "Ми закликаємо до спокою", - заявила вона і додала, що принаймні норми обсягу для рослинної олії будуть збережені у звичайному обсязі.

Кубинський уряд вважає, що в кризі на острові та дефіциті поставок продукції винні Сполучені Штати, що посилили проти країни торговельне ембарго. Втім економісти вбачають причину проблеми у слабкості власного виробництва країни та залежності від близького союзника - Венесуели, яка зараз також потрапила під американські санкції. Президент США Дональд Трамп вимагає від Куби припинити підтримку Венесуели.

Куба імпортує приблизно дві третини своїх продуктів на близько два мільярда доларів щороку, зазначає агенція AP. Частковий дефіцит деяких харчових продуктів спостерігався протягом багатьох років. Останні місяці відчувався підвищений дефіцит таких продуктів, як курятина або борошно, що спричинило великі черги.

За даними агенції, продаж сухого молока в торговельних центрах Гавани обмежений чотирма пакетами на людину, ковбаси - чотирма, а гороху - п'ятьма пакунками. Попри оголошення Діас, рослинну олію продають по одній пляшці. Очікується, що обмежувальні заходи негативно вплинуть на власників невеликих приватних магазинів, які за відсутності доступу до оптового ринку купують продукти в більш дешевих державних магазинах.

На початку квітня лідер Комуністичної партії Рауль Кастро заявив, що нинішня економічна криза на острові аналогічна кризі 1990-х років, пов'язаній з розпадом СРСР. Він закликав кубинців підготуватися до складних часів.