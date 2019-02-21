 На кордоні між Венесуелою і Колумбією - сутички між військовими і цивільними | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

На кордоні між Венесуелою і Колумбією - сутички між військовими і цивільними

У суботу венесуельська опозиція планує розпочати доставку гуманітарної допомоги з-за кордону. Після рішення уряду Ніколаса Мадуро закрити кордон у прикордонних районах відбуваються сутички між військовими і цивільними.

У венесуельському прикордонному місті Уренья стались сутички

У венесуельському прикордонному місті Уренья стались сутички

На кордоні між Венесуелою та Колумбією у суботу, 23 лютого, відбулися зіткнення між місцевими жителями та венесуельськими силами безпеки. Кордон між двома країнами був заблокований військовими за наказом лідера Венесуели Ніколаса Мудуро, щоб не допустити доставку гуманітарної допомоги з території Колумбії.

Утім, у прикордлнному місті Уренья місцеві жителі забарикадували один з мостів, який з'єднує дві країни, щоб зробити можливим доставку допомоги. У відповідь військові Венесуели застосували проти натовпу сльозогінний газ та гумові кулі, повідомила агенція dpa. Цивільні у відповідь кидали у військових каміння. Про жертв поки що не повідомляється. 

Це вже не перший випадок застосування сили венесуельськими військовими проти мирних жителів. Напередодні на кордоні з Бразилією сталися зіткнення між солдатами і корінними жителями з племені пемонів, внаслідок яких загинуло двоє цивільних та 22 були поранені. США різко засудили застосування сили венесуельськими військовими проти беззбройних мирних жителів і волонтерів на кордоні. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Правоохоронці застосували проти цивільних сльозогінний газ

Правоохоронці застосували проти цивільних сльозогінний газ

Тим часом міграційна влада Колумбії повідомила, що перед цим четверо венесуельських солдатів перейшли кордон та дезертували. Троє солдатів втекли через міст Симона Болівара, який з'єднує дві країни. Вони використали невеликий танк, щоб втекти. Четвертий солдат перейшов кордон на іншому прикордонному мосту імені Франсиско де Паула Сантандера. Всі дезертири звернулись за допомогою до міграційного відомства Колумбії.

Колумбійський уряд готується відправити до Венесуели гуманітарну допомогу. Зараз близько 600 тонн харчових продуктів, ліків та засобів гігієни, які надійшли переважно з США, перебувають в колумбійському місті Кукута поблизу венесуельського кордону. Уряд Ніколаса Мадуро намагається блокувати поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо раніше оголосив про плани розпочати постачання гуманітарної допомоги до країни у суботу, 23 лютого.

Сутички активізувалися після закриття кордонів

Сутички активізувалися після закриття кордонів

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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