На кордоні між Венесуелою і Колумбією - сутички між військовими і цивільними

На кордоні між Венесуелою та Колумбією у суботу, 23 лютого, відбулися зіткнення між місцевими жителями та венесуельськими силами безпеки. Кордон між двома країнами був заблокований військовими за наказом лідера Венесуели Ніколаса Мудуро, щоб не допустити доставку гуманітарної допомоги з території Колумбії.

Утім, у прикордлнному місті Уренья місцеві жителі забарикадували один з мостів, який з'єднує дві країни, щоб зробити можливим доставку допомоги. У відповідь військові Венесуели застосували проти натовпу сльозогінний газ та гумові кулі, повідомила агенція dpa. Цивільні у відповідь кидали у військових каміння. Про жертв поки що не повідомляється.

Це вже не перший випадок застосування сили венесуельськими військовими проти мирних жителів. Напередодні на кордоні з Бразилією сталися зіткнення між солдатами і корінними жителями з племені пемонів, внаслідок яких загинуло двоє цивільних та 22 були поранені. США різко засудили застосування сили венесуельськими військовими проти беззбройних мирних жителів і волонтерів на кордоні. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Правоохоронці застосували проти цивільних сльозогінний газ

Тим часом міграційна влада Колумбії повідомила, що перед цим четверо венесуельських солдатів перейшли кордон та дезертували. Троє солдатів втекли через міст Симона Болівара, який з'єднує дві країни. Вони використали невеликий танк, щоб втекти. Четвертий солдат перейшов кордон на іншому прикордонному мосту імені Франсиско де Паула Сантандера. Всі дезертири звернулись за допомогою до міграційного відомства Колумбії.

Колумбійський уряд готується відправити до Венесуели гуманітарну допомогу. Зараз близько 600 тонн харчових продуктів, ліків та засобів гігієни, які надійшли переважно з США, перебувають в колумбійському місті Кукута поблизу венесуельського кордону. Уряд Ніколаса Мадуро намагається блокувати поставки гуманітарних вантажів, оскільки вважає, що вони можуть стати прикриттям для американського військового вторгнення. Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо раніше оголосив про плани розпочати постачання гуманітарної допомоги до країни у суботу, 23 лютого.

Сутички активізувалися після закриття кордонів

Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадуро. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

10 січня цього року відбулася інавгурація Мадуро, а вже 22 січня в Каракасі та інших містах країни розпочалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.