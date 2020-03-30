На кордоні з Україною піших черг немає - Держприкордонслужба
За даними українських прикордонників, вранці 30 березня черг з тих, хто прибув до кордону пішки або на машинах, немає. Зафіксовано один з найнижчих показників перетинань кордону за останній час.
На польсько-українському кордоні (архівне фото)
Співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) не зафіксували на українському кордоні черг осіб, які намагаються потрапити на територію України. На цьому наголошується в опублікованому зранку понеділка, 30 березня, повідомленні на сайті ДПС. "На сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки", - йдеться в повідомленні відомства.
Загалом протягом минулої доби в Україну в'їхали близько дев'яти тисяч осіб. З них майже 7,5 тисячі осіб - українські громадяни, які повернулися з-за кордону. До п'яти тисяч осіб, серед яких 1,6 тисячі іноземців, оформлено на виїзд з України, йдеться в повідомленні відомства.
Серед українців, які 29 березня повернулися з-за кордону, більше двох тисяч осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та Державною службою надзвичайних ситуацій.
Майже тисячу українських громадян прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули шістьма спеціальними авіарейсами, зазначається на сайті ДПС.
Черга з польського боку на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин", 27 березня 2020 року
Нагадаємо, днями повідомлялося про довгі черги на українсько-польському кордоні саме з польського боку. Українці поверталися додому пішки чи автомобілем. Через це прикордонники відкрили піший напрямок руху.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.