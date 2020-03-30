 На кордоні з Україною піших черг немає - Держприкордонслужба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Новини

На кордоні з Україною піших черг немає - Держприкордонслужба

За даними українських прикордонників, вранці 30 березня черг з тих, хто прибув до кордону пішки або на машинах, немає. Зафіксовано один з найнижчих показників перетинань кордону за останній час.

На польсько-українському кордоні (архівне фото)

На польсько-українському кордоні (архівне фото)

Співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) не зафіксували на українському кордоні черг осіб, які намагаються потрапити на територію України. На цьому наголошується в опублікованому зранку понеділка, 30 березня, повідомленні на сайті ДПС. "На сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки", - йдеться в повідомленні відомства.

Загалом протягом минулої доби в Україну в'їхали близько дев'яти тисяч осіб. З них майже 7,5 тисячі осіб - українські громадяни, які повернулися з-за кордону. До п'яти тисяч осіб, серед яких 1,6 тисячі іноземців, оформлено на виїзд з України, йдеться в повідомленні відомства.

Серед українців, які 29 березня повернулися з-за кордону, більше двох тисяч осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та Державною службою надзвичайних ситуацій.

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Майже тисячу українських громадян прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули шістьма спеціальними авіарейсами, зазначається на сайті ДПС.

Черга на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин

Черга з польського боку на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин", 27 березня 2020 року

Нагадаємо, днями повідомлялося про довгі черги на українсько-польському кордоні саме з польського боку. Українці поверталися додому пішки чи автомобілем. Через це прикордонники відкрили піший напрямок руху.

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    Автор: Андреас Кірхгофф


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