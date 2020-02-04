На кокусах Демпартії США в Айові лідирує Піт Буттіджич

За підсумками зборів активістів (кокусів) Демократичної партії США в штаті Айова лідирує наймолодший кандидат - 38-річний колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич. За результатами опрацювання 71 відсотка даних, Буттіджич отримує 26,8 відсотка голосів, повідомили американські ЗМІ в середу, 5 лютого.

Його найближчий суперник - 78-річний сенатор Берні Сандерс набирає 25,2 відсотка, 70-річна сенаторка Елізабет Воррен - 18,4, а колишній віце-президент США - 77-річний Джо Байден посідає лише четверте місце з 15,5 відсотка голосів.

Хаос під час опрацювання протоколів

Піт Буттіджіч заявляє, що в США прийшов час для нового покоління політичних лідерів і що брак досвіду роботи в Вашингтоні робить його ідеальним кандидатом для виведення країни з міжпартійного клінчу. Виступаючи з промовою перед прихильниками в штаті Нью-Гемпшир, Буттіджич нагадав, що рік тому він почав передвиборну гонку, не маючи ні грошей, ані політичної популярності та спираючись на підтримку штабу, що складався лише з чотирьох осіб.

Ще рік тому Піт Буттіджіч був практично невідомим на федеральному рівні політиком. Він - наймолодший кандидат у президенти серед тих, хто нині висувається від Демпартії, нагадує інформагенція dpa. Однак останнім часом він стає дедалі популярнішим та напрочуд швидко покращує свої рейтинги.

Підрахунок підсумків кокусів Демпартії США в Айові ознаменувався повним хаосом через розбіжності в декількох базах даних. Остаточні результати невідомі вже другу добу. Напередодні переможцем кокусів оголосив себе Берні Сандерс, спираючись лише на часткові результати внутрішнього підрахунку голосів, проведені його власним штабом.

Республіканці, на кокусах яких в Айові впевнено переміг чинний президент США Дональд Трамп, розкритикували і висміяли демократів.

Хоч штат Айова налічує всього три мільйони жителів, кокуси в ньому стають своєрідним тестом для подальшої оцінки шансів кандидатів. Останні передвиборні кампанії недвозначно засвідчували, що ті кандидати від обох партій, котрі не входили на кокусах в Айові в трійку провідних, практично не мали шансів на те, щоб домогтися лідерства наприкінці передвиборної кампанії, нагадує dpa.