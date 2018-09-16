На Китай налетів тайфун "Лекіма": 18 осіб загинули

На Китай налетів тайфун "Лекіма", який спричинив зсув ґрунту на сході країни. Унаслідок зсуву 18 людей загинули і ще 14 зникли безвісти, повідомляє агенція Reuters з посиланням на телекомпанію CCTV у суботу, 10 серпня.
Тайфун "Лекіма" налетів на східну провінцію Чжецзян. Швидкість вітру досягнула 187 кілометрів за годину. Внаслідок негоди 800 тисяч людей у провінції Чжецзян та 250 тисяч жителів Шанхая були евакуйовані. Крім того, були скасовані 625 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая, Гуанчжоу, Шеньчженя та Ченду, а також кілька десятків потягів.
Очікується, що в неділю шторм дійде до провінції Цзянсу і повернеться до Жовтого моря. Прогнозується, що потім він дістанеться провінції Шаньдун.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Повалені дерева - найнебезпечніші
Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Серед жертв стихії - німецький пожежник
У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Аварії на автошляхах
Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Максимальний рівень тривоги у Нідерландах
У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Кельнський собор - доступ обмежено
У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Майже "звіяні вітром"
На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Вантажівки та автобуси "лягали" на бік
Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Транспортний колапс
У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.
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Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Далі на шляху урагану - Польща
"Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".
Автор: Максим Сидоржевський