 На Китай налетів тайфун ″Лекіма″: 18 осіб загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новини

На Китай налетів тайфун "Лекіма": 18 осіб загинули

Унаслідок тайфуну "Лекіма" на сході Китаю загинули 18 людей і ще 14 зникли безвісти. Крім того, понад мільйон осіб були евакуйовані, в аеропортах скасовані сотні рейсів.

Гігантські хвилі в провінції Чжецзян

Гігантські хвилі на узбережжі провінції Чжецзян

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Буревій "Беннет" змусив організаторів карнавалу перенести початок дійства в багатьох західнонімецьких містах. Подекуди влада взагалі відмовилася від карнавальної ходи. (04.03.2019)

Унаслідок потужних поривів вітру під час урагану "Фані" у східноіндійському штаті Одіша загинуло як мінімум 12 осіб - переважно через падіння дерев. Ще четверо смертей сталося в Бангладеш. (04.05.2019)

На Китай налетів тайфун "Лекіма", який спричинив зсув ґрунту на сході країни. Унаслідок зсуву 18 людей загинули і ще 14 зникли безвісти, повідомляє агенція Reuters з посиланням на телекомпанію CCTV у суботу, 10 серпня.

Тайфун "Лекіма" налетів на східну провінцію Чжецзян. Швидкість вітру досягнула 187 кілометрів за годину. Внаслідок негоди 800 тисяч людей у провінції Чжецзян та 250 тисяч жителів Шанхая були евакуйовані. Крім того, були скасовані 625 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая, Гуанчжоу, Шеньчженя та Ченду, а також кілька десятків потягів.

Очікується, що в неділю шторм дійде до провінції Цзянсу і повернеться до Жовтого моря. Прогнозується, що потім він дістанеться провінції Шаньдун. 

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

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