На Китай налетів тайфун "Лекіма": 18 осіб загинули

На Китай налетів тайфун "Лекіма", який спричинив зсув ґрунту на сході країни. Унаслідок зсуву 18 людей загинули і ще 14 зникли безвісти, повідомляє агенція Reuters з посиланням на телекомпанію CCTV у суботу, 10 серпня.

Тайфун "Лекіма" налетів на східну провінцію Чжецзян. Швидкість вітру досягнула 187 кілометрів за годину. Внаслідок негоди 800 тисяч людей у провінції Чжецзян та 250 тисяч жителів Шанхая були евакуйовані. Крім того, були скасовані 625 рейсів в аеропортах Пекіна, Шанхая, Гуанчжоу, Шеньчженя та Ченду, а також кілька десятків потягів.

Очікується, що в неділю шторм дійде до провінції Цзянсу і повернеться до Жовтого моря. Прогнозується, що потім він дістанеться провінції Шаньдун.