На Західному березі ріки Йордан палестинець вбив двох ізраїльтян

Два ізраїльтянина загинули і ще двоє отримали поранення через стрілянину на Західному березі ріки Йордан, яка сталась у четвер, 13 грудня. В армії Ізраїлю повідомили, що напад скоїв палестинський терорист, якому вдалося втекти з місця події. Він відкрив вогонь з автомобіля, який пізніше було знайдено. Інцидент стався на автобусній зупинці неподалік від населеного пункту Офра.

"Палестинець відкрив вогонь на автобусній зупинці, убивши двох ізраїльтян, серйозно поранивши одного, а також ще й інших біля Гіват Асафа на північ від Єрусалима. Ми шукаємо терориста. Ми знайдемо його", - йдеться в повідомленні армії. Постраждалі були відправлені у лікарню. Через інцидент ізраїльські військові перекрили всі в'їзди до палестинського міста Рамалла, яке розташоване недалеко від місця, де був скоєний напад, повідомляє AFP.

Цей напад стався через кілька годин після атаки в Старому місті в Єрусалимі, коли чоловік намагався зарізати ізраїльтянина, а потім поранив двох прикордонників, які зрештою вбили його. Окрім того, вранці ізраїльські сили безпеки заявили, що вони вбили двох палестинців, які нібито вчинили два окремі смертельні напади на Західному березі Йордану.

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь військові ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже більше сотні людей. Палестинська влада заявляє, що серед жертв - передусім неозброєні цивільні, влада Ізраїлю говорить про захист кордону від терористів.