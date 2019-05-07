На Донбасі 8 травня загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув на Донбасі в середу, 8 травня. Про це повідомив у ранковому зведенні прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з гранатометів різних систем - поблизу міста Мар'їнка; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Павлопіль. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними прес-центру, Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Напередодні на Донбасі теж загинув український військовий, троє дістали поранень.

Нагадаємо, 6 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців.