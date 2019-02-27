 На Донбасі 2018 року загинуло 55 цивільних осіб - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

На Донбасі 2018 року загинуло 55 цивільних осіб - ООН

У зоні конфлікту на Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Це найменший річний показник за весь період конфлікту.

На Донбасі 2018 року загинуло цивільних 55 осіб - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої у вівторок, 12 березня, доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

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Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані закликала міжнародну спільноту більше допомагати цивільному населенню Сходу України, котре потерпає від обстрілів та має складнощі з доступом до медичних послуг і освіти. (19.08.2018)

Для гуманітарних проектів в України на 2019 рік ООН потребує 162 мільйони доларів - кошти мають піти переважно на допомогу постраждалим від конфлікту на Донбасі. Минулого року ООН зібрала менше половини необхідної суми. (31.01.2019)

"Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді. А за звітний період, який охоплює період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, на Донбасі було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди з часу початку конфлікту. Зокрема, за ці три місяцізагинуло дві особи, ще 14 - 11 чоловіків і 3 жінки - були поранені.

Нагадаємо, що 23 лютого на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу контрольно-пропускного пункту "Оленівка" на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних. Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення, повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook.

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