На Донбасі 2018 року загинуло 55 цивільних осіб - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої у вівторок, 12 березня, доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

"Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді. А за звітний період, який охоплює період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, на Донбасі було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди з часу початку конфлікту. Зокрема, за ці три місяцізагинуло дві особи, ще 14 - 11 чоловіків і 3 жінки - були поранені.

Нагадаємо, що 23 лютого на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу контрольно-пропускного пункту "Оленівка" на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних. Внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення, повідомив штаб операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook.