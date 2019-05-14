На Донбасі 16 травня загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений на Донбасі у четвер, 16 травня, внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook. За наведеними даними, обстріли здійснювались збройними формуваннями РФ з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та срілецької зброї.

Обстріли позицій українських військових стались біля сіл Водяне та Богданівка, населених пунктів Новотроїцьке та Павлопіль, а також поблизу Кам'янки. У штабі ООС стверджують, що на обстріли українські військові дали адекватну відповідь.

За даними президента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2900 українських військовослужбовців.