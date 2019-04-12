 На Донбасі 12 квітня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

На Донбасі 12 квітня загинув один український військовий

Проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції військових операції об'єднаних сил на Сході України. Один український військовослужбовець загинув, двоє були поранені.

На Донбасі - чергові втрати ЗСУ

На Донбасі - чергові втрати ЗСУ

Незаконні збройні формування проросійських бойовиків на Донбасі у п'ятницю, 12 квітня, 14 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець та ще двоє отримали поранення, повідомляється зранку у суботу, 13 квітня, на сторінці операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

DW.COM

Представник СММ ОБСЄ Тоні Фріш наголосив на важливості відкриття додаткових пунктів пропуску на Донбасі. На даний час відкриті лише три КПВВ. (08.04.2019)

Проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції військових операції об'єднаних сил на Сході України. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і восьмеро були поранені. (12.04.2019)

За даними штабу ООС, проросійські сепаратисти сім разів використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Також вони вели вогонь по позиціях підрозділів об'єднаних сил із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді об'єднаних сил. За даними української розвідки, 12 квітня двох бойовиків було вбито, ще трьох поранено. Також підрозділи ООС знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


Дивитись відео 04:44

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