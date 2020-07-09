На Донбасі 10 липня загинув український військовий

На Донбасі за минулу добу загинув один український військовослужбовець загинув, ще троє українських військовослужбовців були поранені. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook у суботу, 11 липня, вранці.
За даними штабу ООС, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, обстрілу зазнали такі населені пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.
З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню в районі біля Водяного. "За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.
Тим часом представники проросійських сепаратистів з самопроголошеного утворення "ДНР" заявили про обстріли з боку українських військових минулої доби.
Нагадаємо, що 8 липня на Донбасі також загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранень.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Ліс у вогні
6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Що відомо про причини катаклізму?
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Зруйновані будівлі й долі
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Без даху над головою
Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Активна протидія стихії
Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.
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Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії
Навзаводи з вогнем
Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.
Автор: Валерій Сааков