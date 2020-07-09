На Донбасі 10 липня загинув український військовий

На Донбасі за минулу добу загинув один український військовослужбовець загинув, ще троє українських військовослужбовців були поранені. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook у суботу, 11 липня, вранці.

За даними штабу ООС, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, обстрілу зазнали такі населені пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню в районі біля Водяного. "За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Тим часом представники проросійських сепаратистів з самопроголошеного утворення "ДНР" заявили про обстріли з боку українських військових минулої доби.

Нагадаємо, що 8 липня на Донбасі також загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранень.