 На Донбасі 10 липня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі 10 липня загинув український військовий

Один український військовослубовець загинув, ще троє дістали поранень на Донбасі 10 липня, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Український військовий на Донбасі

Український військовий на Донбасі (фото з архіву)

На Донбасі за минулу добу загинув один український військовослужбовець загинув, ще троє українських військовослужбовців були поранені. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу Операції об'єднаних сил у Facebook у суботу, 11 липня, вранці.

За даними штабу ООС, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, обстрілу зазнали такі населені пункти: Причепилівка, Оріхове, Троїцьке, Хутір Вільний, Новотошківське, Новолуганське, Катеринівка, Водяне, Авдіївка, Невельське, Лебединське.

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню в районі біля Водяного. "За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Тим часом представники проросійських сепаратистів з самопроголошеного утворення "ДНР" заявили про обстріли з боку українських військових минулої доби.

Нагадаємо, що 8 липня на Донбасі також загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранень.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Ліс у вогні

    6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. 7 липня пожежу було локалізовано. Станом на 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл Смолянинового, Капітанового та Воронового.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Що відомо про причини катаклізму?

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Офіс Зеленського анонсував черговий обмін утримуваними особами

В Офісі президента України заявили, що на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" було досягнуто домовленостей про продовження обміну утримуваними особами. (10.07.2020)  

Сергій Жадан: "Донецькі"

"Cкільки їх, місцевих, розкидано вздовж цієї лінії зіткнення, яка в їхньому випадку проходить не так через простір, як через час, відділяючи від них їхнє минуле - довоєнне, мирне", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (09.07.2020)  

СММ ОБСЄ: На лінії розмежування вп'ятеро зросла кількість озброєння

Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них. (10.07.2020)  

Також за темою

Ukraine - Konflikt - Ukrainische Soldaten

На Донбасі 8 липня загинув український військовий, трьох поранено 09.07.2020

Один український військовослужбовець загинув на Донбасі 8 липня, ще троє військових дістали поранення, повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

Pictureteaser Ukrainische Autoren Kolumne Serhij Zhadan 5

Сергій Жадан: "Донецькі" 09.07.2020

"Cкільки їх, місцевих, розкидано вздовж цієї лінії зіткнення, яка в їхньому випадку проходить не так через простір, як через час, відділяючи від них їхнє минуле - довоєнне, мирне", - Сергій Жадан, спеціально для DW.

Ukraine OSZE Mitarbeiter Drohne

СММ ОБСЄ: На лінії розмежування вп'ятеро зросла кількість озброєння 10.07.2020

Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них.

Реклама

Докладно

Геноцид у Сребрениці

Геноцид у Сребрениці: правосуддя ще не веде до примирення

Експрокурор МТКЮ Серж Браммерц розповів DW про те, що досі заважає примиренню на Балканах.  

Ринок електроенергії став полем протистояння між Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським

"Електрозрада". Що відбувається з імпортом електрики з РФ

Через скасування заборони на імпорт електроенергії до України з Росії прокуратура відкрила справу про державну зраду.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  