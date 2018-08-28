 На Донбасі почалося ″шкільне перемир′я″: ОБСЄ зафіксувала 70 порушень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2018

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Новини

На Донбасі почалося "шкільне перемир'я": ОБСЄ зафіксувала 70 порушень

На Сході України почало діяти "шкільне перемир'я". Штаб ООС заявив, що сепаратисти на Донбасі двічі обстріляли їхні позиції. СММ ОБСЄ нарахувала 70 порушень після поновлення режиму припинення вогню.

Школа у Мар'їнці

Школа у Мар'їнці

На Донбасі у ніч на середу, 29 серпня, почало діяти чергове перемир'я - з нагоди початку навчального року. Про нього Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську домовилася 22 серпня.

За словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александера Гуґа (Alexander Hug), з півночі спостерігачі вже зафіксували понад 70 порушень перемир'я. "Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов'язання щодо припинення вогню", - написала СММ у Twitter.

Протягом ночі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове та Талаківка. Про це вранці 29 серпня повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

DW.COM

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту. (23.08.2018)

Члени Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про "шкільне перемир'я" з 29 серпня. Україна також зробила нову пропозицію щодо обміну полоненими. (22.08.2018)

Перед початком "шкільного перемир'я" протягом 28 серпня проросійські бойовики на Донбасі близько 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в тому числі й із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Раніше речниця другого президента України, представника країни у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що під час попереднього - "хлібного перемир'я", яке тривало з 1 липня по 20 серпня, українська сторона зафіксувала близько 1,5 тисячі обстрілів з боку збройних формувань сепаратистів. Упродовж цього періоду Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі (СММ ОБСЄ) засвідчила обстріли дев'яти населених пунктів.

За даними ОБСЄ, попри усі домовленості про перемир'я, цьогоріч під час бойових дій на Донбасі загинув 31 цивільний. Ще 137 мирних жителів отримали поранення. За роки війни на Донбасі сторони понад десять разів домовлялися про поновлення режиму припинення вогню, але ефект таких домовленостей кожного разу був нетривалим, кажуть в ОБСЄ.

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