 На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців

Двоє українських військових загинули на Донбасі 2 квітня, ще двоє поранені, йдеться в зведенні Операції об'єднаних сил.

Українські військові на Донбасі

DW.COM

У зоні конфлікту на Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Це найменший річний показник за весь період конфлікту. (12.03.2019)

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Двоє українських військовослужбовців загинули і двоє дістали поранення у вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

"Унаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє дістали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, надали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противників уточнюють. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться в звіті ООС.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

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