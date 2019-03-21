На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців

Двоє українських військовослужбовців загинули і двоє дістали поранення у вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

"Унаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє дістали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, надали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противників уточнюють. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться в звіті ООС.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.