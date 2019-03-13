На Донбасі загинув український військовий

Один український військовий загинув на Донбасі в суботу, 16 березня, ще один дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). За його даними, незаконні збройні формування з початку доби двічі порушили режим тиші в зоні проведення ООС.

"Протягом доби противник двічі обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил, обидва рази застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один дістав поранень", - йдеться на сторінці прес-центру штабу ООС у Facebook. Обстріли було здійснено у районі хутора Вільний Луганської області.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. "Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

На Донбасі з 8 березня оголосили "весняне перемир'я".