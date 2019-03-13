 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Донбасі загинув український військовий

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 16 березня загинув український військовий, ще один військовослужбовець дістав поранень.

У штабі ООС повідомили про загибель 16 березня українського військового на Донбасі

У штабі ООС повідомили про загибель 16 березня українського військового на Донбасі

Один український військовий загинув на Донбасі в суботу, 16 березня, ще один дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС). За його даними, незаконні збройні формування з початку доби двічі порушили режим тиші в зоні проведення ООС.

DW.COM

Мартін Зайдік повідомив про "жваву дискусію" у Мінську щодо амністії учасників конфлікту на Донбасі та "формули Штайнмаєра". (14.03.2019)

У зоні конфлікту на Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Це найменший річний показник за весь період конфлікту. (12.03.2019)

На засіданні ТКГ сторони домовилися про припинення вогню на Сході України з опівночі 8 березня. У самопроголошених "республіках" заявляють про готовність дотримуватися режиму тиші. (07.03.2019)

"Протягом доби противник двічі обстріляв позиції підрозділів об'єднаних сил, обидва рази застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, ще один дістав поранень", - йдеться на сторінці прес-центру штабу ООС у Facebook. Обстріли було здійснено у районі хутора Вільний Луганської області.

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. "Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту", - йдеться в доповіді.

На Донбасі з 8 березня оголосили "весняне перемир'я".

Також за темою

Martin Sajdik

В ОБСЄ невдоволені результатами "весняного перемир'я" на Донбасі 13.03.2019

Результати чергового перемир'я на Сході України є незадовільними, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік. В ТКГ також обговорили амністію та "формулу Штайнмаєра" для Донбасу.

Ukraine Armee in der Ostukraine

На Донбасі 2018 року загинуло 55 цивільних осіб - ООН 12.03.2019

У зоні конфлікту на Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Це найменший річний показник за весь період конфлікту.

Ukraine Soldat an einem Checkpoint zur Ostukraine

Український військовий загинув на Донбасі 24 лютого - штаб ООС 24.02.2019

Проросійські бойовики у неділю вели обстріли по українських позиціях з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу. Загинув один український військовослужбовець.

Реклама

Докладно

Вибори в Україні

Куди піде Україна з наступним президентом - три сценарії

Про варіанти розвитку ситуації в Україні після президентських виборів - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW.  

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Що відбувається з гривнею перед виборами? (відео)

Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  