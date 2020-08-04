На вулицях окремих районів Парижа потрібно буде носити маску

З наступного тижня жителям і гостям французької столиці, а також столичного регіону Іль-де-Франс доведеться носити захисну маску на окремих вулицях та в певних районах Парижа й передмість. Про запровадження носіння масок просто неба повідомили в суботу, 8 серпня, в столичній французькій поліції, передає інформагенція AFP.

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Згідно з повідомленням, нововведення набуде чинності з 8:00 у понеділок, 10 серпня. Під його дію підпадатимуть також діти віком з 11 років. Такі приписи поширюватимуться на найвелелюдніші райони та вулиці міста, запевнили в поліції. Влада обіцяє невдовзі оприлюднити список з вулицями та кварталами, де будуть чинними нові правила, передає інформагенція dpa.

"Багато що вказує на те, що з середини липня спостерігається зростання темпів поширення коронавірусу в регіоні", - пояснюють у поліції, цитує AFP. У міському управлінні поліції також додали, що нині у Парижі та найближчих околицях щодня фіксують по 400 нових випадків інфікування коронавірусом. Особливо враженою є вікова категорія від 20 до 30 років.

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Напередодні у Франції зафіксували майже 2,3 тисячі нових випадків COVID-19. Такий показник набагато перевищує статистику захворюваності за попередні тижні.