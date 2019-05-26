На виборах у Швейцарії лідирують консерватори, Зелені посилили позиції

На парламентських виборах у Швейцарії, що відбулися в неділю, 20 жовтня, перемагає націонал-консервативна Швейцарська народна партія (ШНП). Згідно з оприлюдненими увечері даними попереднього підрахунку, ця політична сила набирає близько 26 відсотків голосів. Утім, для ШНП це означає погіршення результату приблизно на три відсотки порівняно з парламентськими виборами 2015 року, повідомляє інформагенція dpa.

Друге місце, за цими даними, посідають соціал-демократи з 16,6 відсотка, а третє - ліберали з 15,3 відсотка голосів.

Істотне посилення Зелених

Значущим на цих парламентських виборах стало помітне зростання популярності політсил, котрі виступають за політику, спрямовану на захист довкілля. За даними попереднього підрахунку, Зелені здобувають близько 13 відсотків голосів, посідаючи четверте місце.

Таким чином, вони можуть випередити Християнсько-демократичну народну партію Швейцарії, що належала до чотирьох правлячих партій у цій країні. Християнські демократи здобувають близько 12 відсотків.

Зелені вже заявили про свої претензії на місце в уряді країни, яке можуть втратити християнські демократи, зазначає агентство AFP. Нинішній результат Зелених майже на 6 відсотків перевищує їхній показник на виборах 2015 року. Уряд країни, який складається з семи членів, упродовж десятиліть формували чотири найбільші партії.

Також значно покращила свій результат порівняно з попередніми виборами Зелена ліберальна партія. Вона сповідує ліберальну економічну політику, але з акцентом на захист довкілля. Згідно з попередніми даними, ця політична сила набирає 7,9 відсотка голосів, що більш ніж на три відсотки перевищує результат 2015 року.

На цих виборах близько 5,4 мільйона наділених правом голосу громадян Швейцарії мали обирати 200 депутатів Національної ради та 46 членів Ради кантонів. Явка на виборах, за попередніми даними, становила 46 відсотків.