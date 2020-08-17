 На виборах у Новій Зеландії перемогла правляча партія лейбористів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

На виборах у Новій Зеландії перемогла правляча партія лейбористів

Популярність лейбористів значно зросла під час пандемії, а прем'єрка Ардерн здобула міжнародне визнання за свої дії з подолання коронавірусної кризи.

Джасінда Ардерн

Джасінда Ардерн

На парламентських виборах у Новій Зеландії, які відбулися у суботу, 17 жовтня,  впевнено перемагає Лейбористська партія, очолювана чинною прем'єркою Джасіндою Ардерн.

За попередніми підрахунками, правляча Лейбористська партія набирає близько 50 відсотків голосів, у той час як Національна партія отримує лише близько 26 відсотків, передає агентство dpa.

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Якщо ці попередні цифри не зазнають суттєвих змін, лейбористи отримають у парламенті більше половини місць, що дозволить їм самостійно сформувати уряд і переобрати на другий термінпрем'єр-міністерку Джасінду Ардерн.

Популярність лейбористів у Новій Зеландії значно зросла під час пандемії, а сама Ардерн здобула міжнародне визнання за свої дії з подолання коронавірусної кризи. Так, у країні, після припинення дії локдауну у середині травня протягом 102 днів не було зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом. Як наслідок, були зняті більшість обмежень: запрацювали школи, заклади харчування, відновилися спортивні змагання.

Зараження коронавірусом у Новій Зеландії в цей час фіксували лише у мандрівників, які поверталися з інших країн. Вони перебували на карантині на кордоні, перш ніж їм дозволяли пересуватися далі.

Також Ардерн відома тим, що стала другою у світі головою уряду, яка народила дитину під час перебування на посаді. Першою була прем'єр-міністерка Пакистану Беназір Бхутто, яка народила доньку в 1990 році.

 

 

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