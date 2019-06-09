 На виборах у Казахстані перемагає чинний президент Касим-Жомарт Токаєв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

На виборах у Казахстані перемагає чинний президент Касим-Жомарт Токаєв

За даними екзит-полів, чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримує понад 70 відсотків голосів. Явка виборців склала понад 77 відсотків.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави в Казахстані, які відбулися в неділю, 9 червня.

За підсумками одного з екзит-полів, він отримав 70,13 відсотка голосів виборців, повідомила голова ради інституту "Громадська думка" Айнур Мажитова. На другому місці - опозиційний політик Аміржан Косанов з 15,39 відсотка, на третьому - кандидатка від партії "Ак Жол" Данія Еспаєва (5,32 відсотка).

За даними ще одного екзит-полу, проведеного дослідницьким центром "Молодь", Токаєва підтримали 69,94 відсотка виборців, Косанова - 14,96 відсотка, а Еспаєву - 4,78 відсотка.

Явка на позачергових виборах склала 77,4 відсотка громадян країни, які мають право голосу, повідомив заступник Центральної виборчої комісії Костянтин Петров, передає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, що в день виборів на акціях протесту в Алмати та Нур-Султані затримали близько 500 людей. Демонстранти протестували проти відомих наперед результатів голосування. Зв'язок в обох містах працював з перебоями, у столиці Казахстану було перекрито рух по проспектах Республіки і Абая.

Як повідомлялось, у березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який обіймав цю посаду майже 30 років, заявив про свою відставку. При цьому він залишився на посадах голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії "Нур Отан". Виконувачем обов'язків президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.

DW.COM

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Токаєв народився 17 травня 1953 року, закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, Пекінський лінгвістичний інститут, Дипломатичну академію МЗС РФ, фахівець-міжнародник, доктор політичних наук. Володіє англійською, китайською та французькою мовами. Дипломатичний ранг - надзвичайний і повноважний посол.

Працював за фахом у центральному апараті МЗС СРСР, в закордонних представництвах. Після розпаду СРСР працював у міністерстві закордонних справ Казахстану та кілька разів очолював його. З жовтня 1999 року по січень 2002 року - прем'єр-міністр країни. У жовтні 2013 року указом Назарбаєва Токаєв був призначений депутатом сенату і обраний головою палати. У вересні 2017 роки його було переобрано на посаду спікера сенату.

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