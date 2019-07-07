На виборах у Греції перемогли консерватори

На дострокових виборах парламенту Греції, які відбулися в неділю, 7 липня, перемагає опозиційна консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса. За даними підрахунку 97 відсотків голосів вона отримала 39,8 відсотка голосів виборців та 158 місць в парламенті. Тим часом коаліцію радикальних лівих сил СИРІЗА на чолі із прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом підтримали лише 31,5 відсотка і вона отримує 86 крісел.

Ще 10 місць в парламенті отримує ультраправа партія "Грецьке рішення" ексжурналіста Кіріакоса Велопулоса, що була створена нещодавно. За неї проголосували 3,71 відсотка виборців. Тим часом націоналістична партія "Золотий світанок", відома своїми расистськими і ксенофобськими заявами, на цей раз не проходить до парламенту.

Таким чином, "Нова демократія" може розраховувати на абсолютну більшість в парламенті - 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчим правом, отримує переможець виборів. Це дозволить партії самостійно сформувати уряд.

Ціпрас вже подзвонив Міцотакісу та привітав його з перемогою, повідомили в штабі "Нової демократії". Своєю чергою Міцотакіс пообіцяв громадянам країни зниження податків, залучення інвестицій і пожвавлення економіки.

Як очікується, Міцотакіс складе присягу як прем'єр 8 липня. Водночас має бути оголошено склад кабінету міністрів. Члени уряду будуть приведені до присяги у вівторок, а перше засідання відбудеться в середу. Парламент країни почне роботу 17 липня.

Нагадаємо, парламент країни розпустили після того, як правлячий блок на чолі з партією СИРІЗА зазнав поразки на виборах до Європарламенту у травні. Тоді ж Ципрас оголосив про проведення дострокових виборів. Раніше консерватори вже перемогли на червневих виборах до регіональних та місцевих органів влади Греції.