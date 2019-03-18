 На виборах президента України голосуватимуть 5,5 тисячі кримчан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

На виборах президента України голосуватимуть 5,5 тисячі кримчан

Понад п'ять тисяч кримчан зареєстрували зміну виборчої адреси для участі у виборах президента України. Водночас біометричні закордонні паспорти України отримали понад 130 тисяч кримчан.

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Кількість українців з Автономної Республіки Крим (АРК) та міста Севастополь, які зареєстрували зміну виборчої адреси для участі у виборах президента України та які голосуватимуть на материковій частині країни, становить 5528 осіб.

Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомляється на сайті прокуратури АРК з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

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При цьому зазначається, що найбільше кримчан вирішили взяти участь у виборах у Києві - 1 826 осіб, ще 696 осіб - в Київській області, 412 осіб вирішили голосувати в Херсонській області, 411 осіб - у Львівській області. У Дніпропетровській області свій вибір зроблять 290 осіб, повідомляє прокуратура АРК.

Між тим 21 березня Державна міграційна служба України на запит DW повідомила, що за період з 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року біометричні паспорти для виїзду громадянина України за кордон отримали 134 232 жителі тимчасово окупованого Криму. Процедура отримання закордонного паспорту передбачає пред'явлення внутрішнього паспорта громадянина України.

Український Крим анексований Росією навесні 2014 року. З того часу на території півострова діють закони Російської Федерації.

Вибори президента України відбудуться у неділю, 31 березня.

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    Автор: Дмитро Губенко


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