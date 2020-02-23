На виборах до земельного парламенту в Гамбурзі перемагають соціал-демократи

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та партія "Союз-90/Зелені" впевнено посідають перші два місця на виборах до земельного парламенту в Гамбурзі, що відбулися у неділю, 23 лютого. Про це свідчать прогнози, оприлюднені після завершення голосування німецькими телеканалами ARD та ZDF. Ці дві політичні сили утворювали правлячу коаліцію в місті, що має статус федеральної землі.

За прогнозами, СДПН набирає від 37,5 до 38 відсотка голосів. Для порівняння, на попередніх виборах соціал-демократи отримали 45,6 відсотка голосів. Зеленим прогнозують близько 25,5 відсотка голосів виборів, що майже вдвічі більше у порівнянні з минулими виборами. Це означає, що бургомістр, соціал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher), найімовірніше, продовжить керувати містом в коаліції з представниками Зелених.

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС), за прогнозами, здобуває від 11 до 11,5 відсотка голосів, а Ліва партія - від 9 до 9,5 відсотка. Натомість правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка на минулих виборах мала 6 відсотків голосів, цього разу, згідно з прогнозами, може отримати лише від 4,7 до 4,8 відсотка та не потрапити до земельного парламенту. Прохідний бар'єр становить 5 відсотків. Вільна демократична партія (ВДП), за прогнозами, також перебуває на межі п'ятивідсоткового бар'єру.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який представляє СДПН та раніше був бургомістром Гамбурга, висловив сподівання, що хороший результат соціал-демократів у Гамбурзі стане поштовхом для них на федеральному рівні. У неділю увечері Шольц заявив, що "суперщасливий" через результати СДПН.

У земельному парламенті засідає 121 депутат, у ньому були представлені шість вищеназваних партій. При цьому фракція ХДС була другою за чисельністю. Гамбурзький парламент не працює постійно, тож багато його членів мають основну роботу, а засідання проводять в післяобідній і вечірній час. Жителі Гамбурга мають право обирати парламент з 16 років.