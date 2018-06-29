На більшій частині території Австралії заборонили одноразові пакети

Ще в двох австралійських штатах набула чинності заборона на використання одноразових платикових пакетів. Штрафи за їх використання можуть сягати 4,6 тисячі доларів. Окремі покупці шаленіють від обурення.
Від неділі, 1 липня, ще в двох штатах Австралії та двох великих мережах супермаркетів - Coles та IGA - заборонили використовувати одноразові пластикові пакети. Штрафи для порушників можуть сягати 4,6 тисячі доларів США. Нова заборона запроваджена в Квінсленді та Західній Австралії - таким чином, уже майже всі території країни-континенту відмовилися від "одноразового пластику", за винятком Нового Південного Вельса, передає dpa.
Правила не дозволяють роздрібним торговцям пропонувати кокупців одноразові пластикові пакети. За даними екологічних організацій, наразі австралійці викидають понад сім тисяч таких пакетиків на хвилину. Урядова статистика оцінює, що лише в самому Квінсленді за рік використовується близько мільярда пластикових пакетів. Супермаркети вже вживають заходи для подолання "пакетної люті" (bag rage), позаяк окремі роздратовані відсутністю пакетів покупці нападають на продавців, пишуть місцеві ЗМІ.
За даними програми з охорони довкілля ООН, у Світовому океані щорічно з'являється більше 8 мільйонів тонн нових пластикових відходів. В ООН виступають за повну заборону одноразового пластику до 2022 року - там кажуть, що більше 60 країн вже вжили відповідних заходів.