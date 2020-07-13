На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією

В столиці Болгарії Софії протести з вимогами відставки консервативного голови уряду країни Бойка Борисова переросли в зіткнення з поліцією.

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Пізно ввечері у вівторок, 14 липня, демонстранти спробували проникнути в будівлю колишнього центрального офісу Комуністичної партії Болгарії, де зараз розташовані робочі офіси депутатів. Вони розбили вхідні двері, але були зупинені поліцією. Під час спроб прорватися у будівлю сталося два вибухи, протестувальники кидали пляшки з легкозаймистою речовиною, а також банки з червоною фарбою.

Антиурядові протести в Софії

В результаті зіткнень поранення постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані, повідомив у середу, 15 липня, заступник керівника софійського департаменту поліції Антон Златанов, передає агенція новин dpa. За словами чиновника, у заворушеннях винні "провокатори", які перебували в лавах протестувальників і закликали до насильницьких дії проти поліції.

Протести тривають вже шостий день поспіль

Антиурядові протести в Болгарії, на яких вимагають відставки уряду прем'єра-консерватора Бойка Борисова, не вщухають вже шостий день. Демонстранти звинувачують коаліційний уряд, що прийшов до влади в 2017 році, в корупції і "мафіозній поведінці". Як зазначає dpa, протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Антиурядові протести в Софії

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Акції протесту почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Антиурядові протести в Софії

У свою чергу, Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".