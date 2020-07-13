 На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На антиурядових протестах у Софії сталися сутички з поліцією

У заворушеннях в столиці Болгарії постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані.

Протести в Софії

Протести в Софії

В столиці Болгарії Софії протести з вимогами відставки консервативного голови уряду країни Бойка Борисова переросли в зіткнення з поліцією.

Читайте також: Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день

Пізно ввечері у вівторок, 14 липня, демонстранти спробували проникнути в будівлю колишнього центрального офісу Комуністичної партії Болгарії, де зараз розташовані робочі офіси депутатів. Вони розбили вхідні двері, але були зупинені поліцією. Під час спроб прорватися у будівлю сталося два вибухи, протестувальники кидали пляшки з легкозаймистою речовиною, а також банки з червоною фарбою.

Антиурядові протести в Софії

Антиурядові протести в Софії

В результаті зіткнень поранення постраждали двоє протестувальників і двоє поліцейських. Шестеро осіб були затримані, повідомив у середу, 15 липня, заступник керівника софійського департаменту поліції Антон Златанов, передає агенція новин dpa. За словами чиновника, у заворушеннях винні "провокатори", які перебували в лавах протестувальників і закликали до насильницьких дії проти поліції.

Протести тривають вже шостий день поспіль

Антиурядові протести в Болгарії, на яких вимагають відставки уряду прем'єра-консерватора Бойка Борисова, не вщухають вже шостий день. Демонстранти звинувачують коаліційний уряд, що прийшов до влади в 2017 році, в корупції і "мафіозній поведінці". Як зазначає dpa, протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії і президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

Антиурядові протести в Софії

Антиурядові протести в Софії

Читайте також: Президент Болгарії закликав "мафіозний" уряд піти у відставку

Акції протесту почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Антиурядові протести в Софії

Антиурядові протести в Софії

У свою чергу, Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".

 

 

Також за темою

Bulgarien Sofia | Protest gegen die Regierung

Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день 13.07.2020

У Болгарії тривають антиурядові протести. Опозиція в парламенті ініціювала голосування про недовіру уряду. Президент країни порівняв уряд з мафією. Прем'єр заявив, що відкритий до діалогу.

Реклама

Докладно

Symbolbild Depressionen (Imago Images/ingimage)

Пандемія тисне німцям на психіку

Кожен другий житель Німеччини нервово реагує на COVID-19, з'ясували соціологи.  

Нечисленний протест проти 5G у Мюнхені (picture-alliance/Zuma/S. Babbar)

5G: чи варто українцям боятися? (відео)

Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати 5G в Україні. Чи обґрунтовані їхні страхи?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  