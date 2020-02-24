 Наїзд на карнавальну ходу у Гессені: кількість постраждалих зросла до 60 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Наїзд на карнавальну ходу у Гессені: кількість постраждалих зросла до 60

Кількість травмованих внаслідок наїзду автомобіля на натовп у Гессені зросла до 60 людей, серед них 18 дітей. Водій автівки не перебував у стані алкогольного сп'яніння, однак мотиви його дій досі не відомі.

29-річний водій автівки в'їхав у натовп учасників карнавалу в місті Фолькмарзен у понеділок, 24 лютого

29-річний водій автівки в'їхав у натовп учасників карнавалу в місті Фолькмарзен у понеділок, 24 лютого

Кількість травмованих  внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей під час карнавалу в місті Фолькмарзен, який стався у понеділок, 24 лютого, зросла, за останніми даними, до 60 осіб. Серед них - 18 дітей, повідомили в поліції міста Кассель. Як інформує Deutschlandfunk, 35 постраждалих перебувають у лікарні, решта 17 осіб можуть бути виписані протягом дня.

Мотиви водія невідомі

Водієм автівки, яка в'їхала у натовп, був 29-річний житель Фолькмарзена. Унаслідок наїзду він також постраждав. Згідно з результатами перевірки, під час інциденту водій не перебував у стані алкогольного сп'янінні. Даних щодо того, чи перебував водій автомобіля під впливом наркотиків, ще немає, повідомив 25 лютого речник генерального прокурора Франкфурта-на-Майні, передає агенція новин dpa. Мотиви чоловіка до цих пір не відомі. Стан його здоров'я не дозволяє здійснити допит, зазначив речник генпрокурора. 

Нагадаємо, напередодні 29-річний громадянин Німеччини в'їхав у карнавальну ходу у місті Фолькмарзен у федеральній землі Гессен. У поліції заявили, що виходять з того, що водій здійснив наїзд на карнавальну ходу навмисне. Однак підстав вважати, що ці дії були політично мотивованими, на той момент не було. Водночас правоохоронці не виключають, що вчинок був нападом.

За словами очевидців, автівка проїхала близько 30 метрів, перш ніж зупинилася. Водій, за попередніми даними, після наїзду продовжував тиснути на педаль газу. Водночас він не перебував у списку відомих поліції екстремістів.

Після наїзду в Гессені скасували усі карнавальні заходи. 24 лютого в низці регіонів Німеччини святкувався "трояндовий понеділок". У цей день у багатьох містах країни відбувалися масштабні карнавальні дійства.

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