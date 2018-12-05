Начальник Генштабу ЗСУ: Загроза з боку Росії - найвища з 2014 року

Загроза Україні з боку Росії сягнула рівня, небаченого з 2014 року, російський уряд стягує війська до спільного кордону. Про це у вівторок, 4 грудня, заявив начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко, в інтерв'ю агенції Reuters. "Перед нами агресор, якому не відомі правові, моральні чи інші межі", - наголосив він.

Муженко продемонстрував низку супутникових знімків, на яких, за його словами, видно присутність російських танків Т-62М у 18 кілометрах від українського кордону. Наприкінці вересня, зазначив він, їхня кількість зросла з 93 до 250. Концентрація сил росіян поблизу України, додав глава Генштабу, "найвища" з 2014 року. За його словами, Київ також посилює свою оборону поблизу кордонів, проте деталі наводити не став.

Нещодавній інцидент у Керченській протоці він назвав "актом агресії". Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.