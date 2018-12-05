Віктор Муженко - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Муженко".

Віктор Муженко був начальником Генерального штабу Збройних сил України з липня 2014 року до травня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.