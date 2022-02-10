Націоналізм - ідеологія і пов'язані з нею політичні рухи, які прагнуть відновлення й консолідації суверенної національної держави та свідомого ототожнення усіх членів суспільства з певною нацією.

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