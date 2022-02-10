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Націоналізм - ідеологія і пов'язані з нею політичні рухи, які прагнуть відновлення й консолідації суверенної національної держави та свідомого ототожнення усіх членів суспільства з певною нацією.
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Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
Хто прихистить біженців після пожежі в грецькому таборі "Морія". Угорська меншина в Румунії мріє про відродження Великої Угорщини. Британці захопилися споживанням диких трав. У Нідерландах навчають переробляти пластик в домашніх умовах. Чому данці вважаються найщасливішими у світі.
Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.
Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.