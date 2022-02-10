Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Націоналізм

Націоналізм - ідеологія і пов'язані з нею політичні рухи, які прагнуть відновлення й консолідації суверенної національної держави та свідомого ототожнення усіх членів суспільства з певною нацією.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "націоналізм". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.
У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери

У Києві провели смолоскипну ходу до дня народження Бандери 01.01.2022

Українські націоналісти відзначили 113-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва 14.10.2021

Під час маршу націоналістів до Дня захисників і захисниць України вулиці Києва посилено патрулювала поліція.
Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду

Ніхто не вірить в самогубство: загибель Шишова переполохала білоруську громаду 03.08.2021

Київська поліція не виключає, що очільник громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства. Чим займався загиблий і чому білоруси в Україні не почуваються в безпеці?
Учасникам маршу на відзначення дивізії СС Галичина в Києві загрожує тюрма

Учасникам маршу на відзначення дивізії СС "Галичина" в Києві загрожує тюрма 07.05.2021

Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки під час маршу на відзначення дивізії СС "Галичина". Учасникам загрожує до п'яти років в'язниці.
Марш на відзначення дивізії СС Галичина - пазл інформаційної війни Росії проти України?

Марш на відзначення дивізії СС "Галичина" - пазл інформаційної війни Росії проти України? 30.04.2021

В Україні цей марш минув без розголосу і підтримки, однак про нього масово повідомили російські ЗМІ. Фахівці пояснили, що РФ і мала на меті спотворити українську реальність для закордону.

Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини

Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини 22.02.2021

Звіт про зв'язки німецьких неонацистів з ультраправими в Україні уряд ФРН надав на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Відповідь депутатів розчарувала.
Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві 01.01.2021

Українські націоналісти відзначили 112-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.

Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - "Європа у фокусі" (21.09.2020) 21.09.2020

Хто прихистить біженців після пожежі в грецькому таборі "Морія". Угорська меншина в Румунії мріє про відродження Великої Угорщини. Британці захопилися споживанням диких трав. У Нідерландах навчають переробляти пластик в домашніх умовах. Чому данці вважаються найщасливішими у світі.
У Німеччині розмірковують про повернення до обов'язкового призову до армії

У Німеччині розмірковують про повернення до обов'язкового призову до армії 04.07.2020

На тлі виявлення випадків правого екстремізму в лавах Бундесверу Німеччині варто повернутися до практики обов'язкового військового призову, вважають у Бундестазі. Утім, цьому має передувати дискусія.
Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів

Торік у ФРН тисячі людей постраждали від правоекстремістських злочинів 12.05.2020

Протягом 2019 року тільки в восьми федеральних землях ФРН нарахували майже 1350 злочинів, скоєних правими екстремістами, від яких постраждало майже дві тисячі осіб. 80 відсотків випадків - заподіяння тілесної шкоди.
Коментар: Ненависть у серці Німеччини

Коментар: Ненависть у серці Німеччини 20.02.2020

Вбивства у Ганау доводять, що ескалація ненависті не обійшла стороною і Німеччину. Це брутальне насильство має нарешті розтормошити політиків і суспільство, вважає Інес Поль.
Націонал-гуманісти. Чому Слуга народу ніяк не визначиться з власною ідеологією

Націонал-гуманісти. Чому "Слуга народу" ніяк не визначиться з власною ідеологією 19.02.2020

Менш ніж за рік партія "Слуга народу" пройшла "ідеологічну трансформацію" від лібертаріанства й лібералізму з соціалізмом до "українського центризму".

Анатомія ненависті: колишній неонацист про свій досвід в ультраправому русі (06.02.2020) 06.02.2020

Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.
Життя євреїв у Польщі після Голокосту - Європа у фокусі (відео)

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео) 28.01.2020

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.

Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020) 28.01.2020

Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Інші статті