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До найбільших національних меншин в Україні належать росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, поляки, євреї, вірмени, греки.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національні меншини в Україні". "До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного усвідомлення та спільності між собою", - таке визначення міститься в законі "Про національні меншини в Україні". У Декларації прав національностей України вказується, що "на території України проживають громадяни понад 100 національностей". До найбільших національних меншин в Україні належать росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, поляки, євреї, вірмени, греки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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