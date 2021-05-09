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Національні меншини в Україні

До найбільших національних меншин в Україні належать росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, поляки, євреї, вірмени, греки.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національні меншини в Україні". "До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного усвідомлення та спільності між собою", - таке визначення міститься в законі "Про національні меншини в Україні". У Декларації прав національностей України вказується, що "на території України проживають громадяни понад 100 національностей". До найбільших національних меншин в Україні належать росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, поляки, євреї, вірмени, греки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті 09.05.2021

У Службі безпеки України повідомили, що викрили підозрюваних, які на замовлення Росії поширювали антиугорські листівки на Закарпатті.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (30.12.2020) 30.12.2020

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

З російської на українську: як підготувалась школа у Львові?

З російської на українську: як підготувалась школа у Львові? 01.09.2020

Від 1 вересня всі середні школи в Україні переходять на українську мову навчання. Напередодні старту навчального року DW відвідала одну з російськомовних шкіл у Львові та довідалась, як там сприймають нововведення.
Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео) 24.08.2020

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.

Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні

Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні 18.03.2020

В Україні набув чинності закон про повну середню освіту. Він передбачає три моделі для впровадження мовних норм для національних меншин. Проти нього раніше виступав уряд Угорщини.

Анатомія ненависті: колишній неонацист про свій досвід в ультраправому русі (06.02.2020) 06.02.2020

Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.
Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео)

Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео) 08.11.2019

За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін?
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про середню освіту

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про середню освіту 30.05.2019

Верховна Рада прийняла за основу проект закону "Про повну загальну середню освіту". Ключові положення документа, зокрема, стосуються мов навчання у школах.
Європейська експертка: Знати державну мову - в інтересах представників нацменшин

Європейська експертка: Знати державну мову - в інтересах представників нацменшин 14.05.2019

Чи відповідає новий мовний закон України міжнародним стандартам і чи зобов’язані представники нацменшин знати державну мову, DW розпитала директорку Європейського центру з питань меншин Тове Маллой.
Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні

Рік після погромів: як розслідуються напади на ромські поселення в Україні 26.04.2019

З руйнування ромського табору на Лисій горі у Києві у квітні 2018 року розпочалася серія нападів на представників нацменшини по всій країні. Минув рік, і лише один з випадків дійшов до судового розгляду.
Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився

Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився 11.02.2019

Два теракти упродовж місяця. Рік тому в Ужгороді було здійснено напади на офіс товариства угорської культури. Чи вірять місцеві угорці в "російській слід" та чи почуваються у безпеці?
Фігуранту справи про погром ромів на Лисій горі пом'якшили арешт

Фігуранту справи про погром ромів на Лисій горі пом'якшили арешт 07.08.2018

Апеляційний суд замінив координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру, який фігурує у справі про напад на табір ромів на Лисій горі у Києві, цілодобовий арешт на нічний.
Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України

Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України 11.07.2018

Через закон про шкільну освіту Будапешт не змінить своє позиції щодо України й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення сусідньої держави, заявили в угорському уряді.
Напад на ромський табір у Львові: черговий наслідок бездіяльності

Напад на ромський табір у Львові: черговий наслідок бездіяльності 26.06.2018

Відповідальність за напад на табір ромів у Львові правозахисники і мер міста покладають на правоохоронців. СБУ як завжди шукає "російський слід", а поліція виправдовується: питання до спецслужб.
Експерт Ради Європи: Ромам варто давати землю під легальні табори

Експерт Ради Європи: Ромам варто давати землю під легальні табори 11.05.2018

Стихійні табори ромів на околицях українських міст регулярно піддаються нападам. Про те, як обходяться з цією проблемою в інших країнах, в інтерв’ю DW розповів експерт Ради Європи Торстен Аффлербах.
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