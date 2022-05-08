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Національний банк України (НБУ)

Національний банк України - центральний банк країни.

Національний банк України (НБУ) є центральним банком України. Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Штаб-квартира НБУ розташована в Києві.

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками 08.05.2022

Скорочення доходів українців через війну ускладнило повернення кредитів. Банки пообіцяли не нараховувати пеню, однак проблема лишається.

Гривня за кордоном: готівкова катастрофа українських біженців (30.03.2022) 30.03.2022

Чимало українців утекли від війни з готівкою в кишенях. Але за гривні вони нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?

Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту

Україна готує бізнес-кредити під нуль відсотків і гарантію 100 відсотків депозиту 17.03.2022

У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості дозволів і ліцензій для бізнесу, кредити під нуль відсотків на час війни та гарантію 100 відсотків банківських депозитів.
Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках

Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках 24.02.2022

З рахунку клієнта обмежено зняття готівки в обсязі 100 тисяч гривень на день. Безготівкові розрахунки здійснюватимуться без обмежень, повідомили в Національному банку України.
Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені

Міжнародні резерви України скоротилися вперше з початку осені 07.02.2022

Золотовалютні резерви України у січні скоротились на понад п'ять відсотків та становлять тепер 29,3 мільярда доларів. Скорочення відбулось через попит на валюту на тлі геополітичного напруження, повідомив НБУ.
НБУ підвищив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції

НБУ підвищив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції 20.01.2022

У Нацбанку прогнозують, що у 2022 році інфляція сповільниться, але до цільових п'яти відсотків повернеться лише в 2023 році. 
Ціни на товари та послуги в Україні в минулому році зросли на 10 відсотків

Ціни на товари та послуги в Україні в минулому році зросли на 10 відсотків 12.01.2022

Основна причина найбільшої за чотири роки інфляції - подорожчання енергоносіїв. Сповільненню росту цін заважала і напруга на кордоні з РФ.
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі Приватбанку- НБУ

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі "Приватбанку"- НБУ 14.12.2021

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про перелік пов'язаних із "Приватбанком" осіб. Про це повідомив Національний банк України.
НБУ: Ризик агресії Росії призвів до зниження цін на українські активи

НБУ: Ризик агресії Росії призвів до зниження цін на українські активи 09.12.2021

Можлива військова агресія РФ знижує ціну українських активів та збільшує ризики інфляції, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році 21.10.2021

Через пандемію COVID та високі ціни на енергоносії ВВП України зростатиме в 2021 році повільніше, ніж прогнозував Нацбанк раніше. За підрахунками НБУ, українська економіка цьогоріч не відновиться до передковідного рівня.
Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? 09.09.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.
Міжнародні резерви України зросли до дев'ятирічного максимуму

Міжнародні резерви України зросли до дев'ятирічного максимуму 07.09.2021

Міжнародні резерви України в серпні зросли до 31,6 мільярда доларів США. Це - дев'ятирічний максимум, повідомив Національний банк України.
Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю?

Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю? 18.08.2021

В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні (е-гривні) - нею планують здійснювати виплату субсидій, зарплат службовцям та соцдопомоги. Експерти з кібербезпеки мають і застереження.
Верховна Рада посилила незалежність НБУ

Верховна Рада посилила незалежність НБУ 30.06.2021

Верховна Рада Україна ухвалила законопроєкт, що посилює інституційну незалежність Національного банку. Це рішення ухвалено в рамках виконання зобов'язань перед МФВ.
Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від Укрпошти

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти" 22.05.2021

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів українців на селі. Але й без того величезна частка держави на ринку банківських послуг може стати ще більшою.
МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу 06.05.2021

МВФ поки що проводить переговори з Україною щодо можливості подальшої співпраці в рамках кредитної програми stand-by, наголошують у фонді.
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