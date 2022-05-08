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Національний банк України - центральний банк країни.
Національний банк України (НБУ) є центральним банком України. Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Штаб-квартира НБУ розташована в Києві.
У черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував скасування більшості дозволів і ліцензій для бізнесу, кредити під нуль відсотків на час війни та гарантію 100 відсотків банківських депозитів.