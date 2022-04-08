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Національна поліція України (НПУ)

Національна поліція України - правоохоронний орган.

Національна поліція України підпорядкована міністерству внутрішніх справ, яке спрямовує та координує діяльність правоохоронного органу. Національна поліція України постала 2015-го року внаслідок реформування правоохоронної системи, яка залишилась у спадщину ще від Радянського Союзу. 4 серпня оголошено в Україні Днем національної поліції. Саме в цей день 2015-го року президент України підписав закон "Про національну поліцію".

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці 31.01.2022

Правоохоронці заявили про затримання групи осіб, яка начебто планувала низку насильницьких акцій у Києві та чотирьох обласних центрах України з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Що відомо на цей момент?
В Україні затримали групу осіб, які планували масові заворушення

В Україні затримали групу осіб, які планували масові заворушення 31.01.2022

Масові заворушення мали відбутися під Офісом президента, а у лютому - ще в чотирьох обласних центрах України. Правоохоронні органи встановлюють зв'язки затриманих із спецслужбами РФ.
Українська кіберполіція переконує, що Дію не зламували

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували 23.01.2022

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи

Проти колишнього заступника глави МВС Гогілашвілі порушили дві справи 29.12.2021

Справи порушені через можливе вчинення Гогілашвілі службового підроблення та ймовірне перевищення ним службових повноважень під час перетину блокпоста на Донеччині.

Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували

Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували 20.12.2021

Українські правоохоронці досі проводять досудове розслідування у справі смерті Полякова, і підозри ще нікому не оголошували.

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена 19.11.2021

Американського підприємця-аграрія та його українську спільницю відправили в СІЗО на два місяці. Вони перекладають провину одне на одного.
Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС

Американський громадянин планував замах на міністра агрополітики Романа Лещенка - МВС 18.11.2021

Американський підприємець разом з українською спільницею замовили вбивство колектора та планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка. Поліція стверджує, що мотивом були старі бізнесові конфлікти міністра.

"Мігранти Лукашенка": на українському кордоні готуються протидіяти (12.11.2021) 12.11.2021

На українсько-білоруському кордоні тисячі прикордонників, нацгвардійців та поліцейських проводять навчання на випадок прибуття мігрантів з Білорусі. Як це відбувається і що думають про ймовірну загрозу місцеві? Репортаж DW.
Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами?

Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами? 11.11.2021

Епідемія підробок шириться Україною разом з коронавірусом. DW з'ясувала, як держава намагається боротися з фальшивими COVID-сертифікатами і навіщо запроваджує "ковідну амністію".

В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів

В Україні викрили шахраїв на продажі ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів 21.10.2021

Вартість фальшивого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікату - 1500 гривень. За даними українських правоохоронців, щомісячний прибуток зловмисників сягав чотирьох мільйони гривень.

Ексвласнику Дельта Банку Миколі Лагуну вручили підозру

Ексвласнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну вручили підозру 12.10.2021

Екскерівника "Дельта Банку" Миколу Лагуна і ще чотирьох топменеджерів установи підозрюють у розтраті майна на суму понад мільярд гривень.

Прокуратура вимагатиме для Мецгера цілодобовий домашній арешт

Прокуратура вимагатиме для Мецгера цілодобовий домашній арешт 11.10.2021

Цього тижня суд має обрати запобіжний захід для відстороненого від посади керівника "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.
Вбивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних

Вбивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних 04.10.2021

Суд арештував на два місяці чотирьох осіб віком 16-18 років, підозрюваних у смертельному побитті поліцейського у Чернігові, а також 32-річного чоловіка, який пограбував потерпілого.
Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео)

Поліція у віддалених ОТГ, або Хто такий поліцейський громади? (відео) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?

Поліція у віддалених ОТГ, або хто такий поліцейський громади? (01.10.2021) 01.10.2021

Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.
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