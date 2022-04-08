Національна поліція України (НПУ)

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Національна поліція України - правоохоронний орган.
Національна поліція України підпорядкована міністерству внутрішніх справ, яке спрямовує та координує діяльність правоохоронного органу. Національна поліція України постала 2015-го року внаслідок реформування правоохоронної системи, яка залишилась у спадщину ще від Радянського Союзу. 4 серпня оголошено в Україні Днем національної поліції. Саме в цей день 2015-го року президент України підписав закон "Про національну поліцію".
Американський підприємець разом з українською спільницею замовили вбивство колектора та планували замах на міністра агрополітики Романа Лещенка. Поліція стверджує, що мотивом були старі бізнесові конфлікти міністра.
На українсько-білоруському кордоні тисячі прикордонників, нацгвардійців та поліцейських проводять навчання на випадок прибуття мігрантів з Білорусі. Як це відбувається і що думають про ймовірну загрозу місцеві? Репортаж DW.
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села?
Аби підвищити довіру українців до правоохоронців, Нацполіція в селах заміняє колишніх дільничних на поліцейських офіцерів громади. Хто це такі, чим відрізняюся їхні повноваження і як повертатимуть довіру мешканців села? Дивіться репортаж DW з Гребінківської ОТГ.