Національна поліція України (НПУ)

Національна поліція України - правоохоронний орган.

Національна поліція України підпорядкована міністерству внутрішніх справ, яке спрямовує та координує діяльність правоохоронного органу. Національна поліція України постала 2015-го року внаслідок реформування правоохоронної системи, яка залишилась у спадщину ще від Радянського Союзу. 4 серпня оголошено в Україні Днем національної поліції. Саме в цей день 2015-го року президент України підписав закон "Про національну поліцію".