На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національна безпека".

Під національною безпекою розуміють безпеку країни на тлі зовнішньої загрози з боку іншої держави чи групи держав. Якщо під час холодної війни йшлося передусім про військову загрозу, то тепер велику роль відіграють також ризики невійськового характеру, як то – тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, економічне шпигунство, загрози для екології. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.