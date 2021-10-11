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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національна безпека".
Під національною безпекою розуміють безпеку країни на тлі зовнішньої загрози з боку іншої держави чи групи держав. Якщо під час холодної війни йшлося передусім про військову загрозу, то тепер велику роль відіграють також ризики невійськового характеру, як то – тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, економічне шпигунство, загрози для екології. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? Як італійські рибалки стали еко-активістами. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві. Польське село, в якому народжуються тільки дівчата.
Володимира Зеленського в Брюсселі ще не бачили. А от радники навообраного президента України в європейські інституції вже приїхали. Радник з міжнародних питань Олександр Данилюк та радник з правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка представили програму Зеленського у зовнішній політиці. Та чи переконливо вони виглядали?