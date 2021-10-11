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Національна безпека

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національна безпека".

Під національною безпекою розуміють безпеку країни на тлі зовнішньої загрози з боку іншої держави чи групи держав. Якщо під час холодної війни йшлося передусім про військову загрозу, то тепер велику роль відіграють також ризики невійськового характеру, як то – тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, економічне шпигунство, загрози для екології. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Володимира Зеленського закликають заборонити концерти виконавців із РФ

Володимира Зеленського закликають заборонити концерти виконавців із РФ 11.10.2021

Понад 25 тисяч українців підписали електронну петицію на сайті президента про повну заборону концертів російських виконавців.

Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?

Зеленський до Байдена: Пане президенте, чому ми досі не в НАТО? 01.02.2021

В інтерв'ю виданню Axios український президент Володимир Зеленський назвав членство України в НАТО одним з найважливіших питань безпеки, що могло упередити "ескалацію" на Донбасі.
Дональд Трамп посилює тиск на TikTok

Дональд Трамп посилює тиск на TikTok 15.08.2020

Указ Дональда Трампа визнає недійсною угоду, за якою фірма ByteDance з Китаю купила соцмережу Musical.ly, нині відому як TikTok. Вашингтон пояснив це турботою про особисті дані користувачів в США.
Трамп заборонив угоди з китайськими власниками TikTok і WeChat

Трамп заборонив угоди з китайськими власниками TikTok і WeChat 07.08.2020

Укази президента США проти застосунку для соцмереж TikTok і мессенджера WeChat набувають чинності через 45 днів.
Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?
У Гонконгу затримали понад 300 людей у перший день дії нового закону

У Гонконгу затримали понад 300 людей у перший день дії нового закону 01.07.2020

Понад 300 людей було затримано в Гонконгу в перший день дії нового закону про національну безпеку, який забороняє серед іншого закликати до незалежності регіону.
Лондон відреагує на закон про нацбезпеку Гонконгу після його вивчення

Лондон відреагує на закон про нацбезпеку Гонконгу після його вивчення 30.06.2020

Лондон стурбований ухваленим в Китаї законом щодо своєї колишньої колонії та збирається вивчити його на предмет порушення прав жителів Гонконгу.
Австралійські газети виступили проти обмеження свободи слова

Австралійські газети виступили проти обмеження свободи слова 21.10.2019

Журналісти вимагають припинити переслідування через закони про національну безпеку та посилити захист інформаторів. Скандал почався через проведення в редакціях обшуків.

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео)

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео) 14.10.2019

Уряд Франції обіцяє швидку реконструкцію Нотр-Дам де Парі, проте архітектори сумніваються, що це можливо. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві та захищає свої права в суді.

Жіноча справа: польські пожежниці показують, як треба працювати - "Європа у фокусі" (14.10.2019) 14.10.2019

Пів року після пожежі: коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? Як італійські рибалки стали еко-активістами. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві. Польське село, в якому народжуються тільки дівчата.

Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО 30.09.2019

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

З чим радники Зеленського приїхали в Брюссель? (03.05.2019) 03.05.2019

Володимира Зеленського в Брюсселі ще не бачили. А от радники навообраного президента України в європейські інституції вже приїхали. Радник з міжнародних питань Олександр Данилюк та радник з правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка представили програму Зеленського у зовнішній політиці. Та чи переконливо вони виглядали?
Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео)

Зеленський чи Порошенко: як проголосує армія? (відео) 16.04.2019

У ЗСУ напередодні другого туру виборів президента України занепокоєні. Майже три тижні тому військові в зоні операції об'єднаних сил більше голосів віддали Володимиру Зеленському. Які настрої в армії нині?

У НАТО попередили Україну, що зволікання з реформою СБУ підірве довіру

У НАТО попередили Україну, що зволікання з реформою СБУ підірве довіру 10.10.2018

Україні недоцільно відкладати реформування Служби безпеки України, бо це може підірвати довіру до неї в очах її союзників, вважає заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон.
Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку України

Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку України 21.06.2018

Український парламент ухвалив президентський законопроект про національну безпеку країни. Документ, зокрема, розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони.

ЗМІ: СБУ попереджала Януковича про загрозу з боку Росії за рік до Майдану

ЗМІ: СБУ попереджала Януковича про загрозу з боку Росії за рік до Майдану 18.04.2018

Майже за рік до Євромайдану Служба безпеки України попереджала тодішнього президента Віктора Януковича про загрозу нацбезпеці країни з боку Росії. Про це йдеться у розсекречених СБУ документах, які цитує "ТСН".
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