 ″Нацкорпус″ протестує у столиці України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

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Новини

"Нацкорпус" протестує у столиці України

Прихильники партії "Національний корпус" протестують у Києві проти Петра Порошенка та розкрадання в "Укроборонпромі".

Прихильники політичної партії Національний корпус на акції в Києві (9 березня, 2019 року)

Прихильники політичної партії "Національний корпус" на акції в Києві (9 березня, 2019 року)

Близько п'яти тисяч прихильників політичної партії "Національний корпус" опівдень у суботу, 16 березня,  розпочали акцію протесту проти президента України Петра Порошенка на Майдані Незалежності в Києві, інформує агенція  "Українські Новини".

Правоохоронці перекрили рух на вулиці Хрещатик, де перебуває основна частина активістів. Учасники акції розмістили плакат з написом "Свинарчуків Порошенка за ґрати" на будівлі ТЦ "Глобус" навпроти стели. Речник "Нацкорпусу" повідомив журналістам, що на акцію зібралися 10 тисяч учасників. Присутній на акції і лідер політичної партії "Національний корпус", депутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний).

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НАБУ заявляє, що не розслідувало справи, згадані журналістами Bihus.info. Натомість очільник антикорупційної прокуратури закидає голові НАБУ приховування інформації. (15.03.2019)

Команда журналістських розслідувань Bihus.info стверджує, що правоохоронні органи роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому". Реакції правоохоронців на ці звинувачення поки що не було. (12.03.2019)

Учасники вимагають взяти під варту і заарештувати рахунки та майно колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, учасників схеми розкрадань у дежконцерні "Укроборонпром" і керівництва концерну.

Також активісти вимагають призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією майна та оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням.

За повідомленнями, акція проходить мирно. Раніше прес-служба поліції Києва повідомила, що правопорядок в зв'язку з акціями протесту в центрі Києва, забезпечуватимуть близько трьох тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. Також до охорони правопорядку залучено співробітників вибухотехнічної та кінологічної служб.

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