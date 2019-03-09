"Нацкорпус" протестує у столиці України

Близько п'яти тисяч прихильників політичної партії "Національний корпус" опівдень у суботу, 16 березня, розпочали акцію протесту проти президента України Петра Порошенка на Майдані Незалежності в Києві, інформує агенція "Українські Новини".

Правоохоронці перекрили рух на вулиці Хрещатик, де перебуває основна частина активістів. Учасники акції розмістили плакат з написом "Свинарчуків Порошенка за ґрати" на будівлі ТЦ "Глобус" навпроти стели. Речник "Нацкорпусу" повідомив журналістам, що на акцію зібралися 10 тисяч учасників. Присутній на акції і лідер політичної партії "Національний корпус", депутат Верховної Ради Андрій Білецький (позафракційний).

Учасники вимагають взяти під варту і заарештувати рахунки та майно колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, учасників схеми розкрадань у дежконцерні "Укроборонпром" і керівництва концерну.

Також активісти вимагають призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією майна та оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням.

За повідомленнями, акція проходить мирно. Раніше прес-служба поліції Києва повідомила, що правопорядок в зв'язку з акціями протесту в центрі Києва, забезпечуватимуть близько трьох тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. Також до охорони правопорядку залучено співробітників вибухотехнічної та кінологічної служб.