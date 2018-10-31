Нацбанк: Санкції РФ не вплинуть на економіку України

Національний банк України (НБУ) не очікує значного впливу на макростабільність країни від запроваджених Росією санкцій. "Як це вплине на макрофінансову стабільність? Хочеться вірити - ніяк", - зазначила у четвер, 1 листопада, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Рожкова зауважила, що більшість санкцій застосовано до фізичних осіб, а значить вони стосуються "блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів - усього, що зберігається на рахунках банків у Росії". "З огляду на те, що список переважно складається з народних депутатів, держслужбовців, мені хочеться вірити, що вони не зберігають гроші в Росії після російської військової агресії", - зазначила перша заступниця голови НБУ, , інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Повідомляється також, що ґрунтовну оцінку Нацбанк зможе надати пізніше, після детального аналізу санкційного списку РФ. Водночас, український уряд планує у найстисліші терміни провести розрахунок впливу санкцій РФ на економіку України.

Натомість генпрокурор України Юрій Луценко назвав санкції РФ піар-ходом президента РФ Володимира Путіна, пише агенція "Українські новини". "Це чистий піар-хід російського керівництва для того, аби склалося враження, що вони щось можуть у світі", - заявив Луценко. Генпрокурор додав, що включення його прізвища в санкційний список РФ не матиме для нього жодних наслідків.

Нагадаємо, що 1 листопада очільник уряду Росії Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про запровадження штрафних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній. До списку осіб, щодо яких запроваджено санкції, потрапили зокрема екс-прем'єри України Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк, глава МВС України Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, міністр оборони України Степан Полторак, начальник Генерального штабу України Віктор Муженко, екс-лідер забороненої в Росії організації "Правий сектор" Дмитро Ярош, старший син президента України Олексій Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і перша заступниця голови Ради Ірина Геращенко, генпрокурор Юрій Луценко.