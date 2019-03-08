 ″Нафтогаз″: Ціна на газ для населення може стати вищою за ринкову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

"Нафтогаз": Ціна на газ для населення може стати вищою за ринкову

Голова правління "Нафтогазу" запропонував уряду лібералізувати постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на паливо.

Нафтогаз пропонує провести лібералізацію постачання природного газу

"Нафтогаз" пропонує провести лібералізацію постачання природного газу

Ринкова ціна на газ в Україні впала настільки, що вже у квітні може виявитися нижчою, ніж встановлена зараз для населення. Про це повідомила у четвер, 14 березня, НАК "Нафтогаз-України" на своїй сторінці у Facebook. За даними компанії, з урахуванням ПДВ та витрат на транспортування і постачання ціна виходить на рівні приблизно 8,38 гривні за кубометр, тоді як населення платить по 8,55 гривні.

"Ми не бачимо причини, чому має бути продовжений режим "ПСО" (покладання спеціальних обов'язків - Ред.), при якому ми зобов'язані забезпечувати посередників газом, а вони знущаються з вас, малюючи довільні суми в платіжках", - зазначили в "Нафтогазі". Згідно з постановою про ПСО, ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12 314 гривень з 1 січня 2020 року.

DW.COM

Національна комісія з енергетики і комунальних послуг може перевірити облгази через скарги населення на завищені рахунки, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. (07.12.2018)

У мін'юсті РФ стверджують про відсутність в арбітражу юрисдикції для розгляду позову "Нафтогазу" проти Росії. (01.03.2019)

Тому голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував Кабміну розглянути можливість повної лібералізації постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на газ."Якщо надати можливість українським домогосподарствам вільно обирати постачальника природного газу, можна обґрунтовано очікувати, що ціна, яку їм запропонує конкурентний ринок, буде меншою від поточної регульованої ціни", - йдеться у його листі на ім'я прем'єр-міністра, який цитує видання "Економічна правда".

Лібералізація постачання природного газу передбачає скасування режиму ПСО та усунення існуючих обмежень для зміни постачальника природного газу, які наразі застосовують приватні газозбутові компанії, зазначено у листі.

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