"Нафтогаз": Ціна на газ для населення може стати вищою за ринкову

Ринкова ціна на газ в Україні впала настільки, що вже у квітні може виявитися нижчою, ніж встановлена зараз для населення. Про це повідомила у четвер, 14 березня, НАК "Нафтогаз-України" на своїй сторінці у Facebook. За даними компанії, з урахуванням ПДВ та витрат на транспортування і постачання ціна виходить на рівні приблизно 8,38 гривні за кубометр, тоді як населення платить по 8,55 гривні.

"Ми не бачимо причини, чому має бути продовжений режим "ПСО" (покладання спеціальних обов'язків - Ред.), при якому ми зобов'язані забезпечувати посередників газом, а вони знущаються з вас, малюючи довільні суми в платіжках", - зазначили в "Нафтогазі". Згідно з постановою про ПСО, ціна на газ для населення повинна зрости до 9852 гривень за тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12 314 гривень з 1 січня 2020 року.

Тому голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував Кабміну розглянути можливість повної лібералізації постачання природного газу для усіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на газ."Якщо надати можливість українським домогосподарствам вільно обирати постачальника природного газу, можна обґрунтовано очікувати, що ціна, яку їм запропонує конкурентний ринок, буде меншою від поточної регульованої ціни", - йдеться у його листі на ім'я прем'єр-міністра, який цитує видання "Економічна правда".

Лібералізація постачання природного газу передбачає скасування режиму ПСО та усунення існуючих обмежень для зміни постачальника природного газу, які наразі застосовують приватні газозбутові компанії, зазначено у листі.