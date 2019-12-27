"Нафтогаз України" та "Газпром" поки не узгодили тексти угод

Газові переговори України та Росії тривають у Відні четвертий день. Сторони мають узгодити тексти угод. За словами глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, "боротьба йде за кожну кому".
Українська держкомпанія "Нафтогаз України" та російська енергетична компанія "Газпром" станом на неділю, 29 грудня, не узгодили тексти угод, необхідних для підписання. У Відні стартував четвертий день переговорів, повідомив директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон у Facebook.
Напередодні ввечері голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв написав у Facebook: "Боротьба йде за кожну кому. Було досягнуто певних успіхів, але узгоджених текстів угод станом на поточний момент нема".
Про які саме документи йдеться
20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали міжурядовий протокол, що, зокрема, передбачає укладення "Газпромом" з "Оператором ГТС України" міжоператорської угоди для продовження транзиту, а з "Нафтогазом" - договору з бронювання потужностей для транспортування. Угода має бути укладена на п'ять років і передбачати транзитну поставку в 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу, в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів, а також можливість продовження домовленостей на десять років.
Крім того, "Нафтогаз" і "Газпром" повинні підписати мирову угоду, в рамках якої вони врегулюють взаємні претензії за контрактами 2009 року. "Йдуть активні дискусії про принципи і гарантії. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові тільки взамін на щось рівноцінне", - пояснив Коболєв. Зокрема, Антимонопольний комітет України повинен відмовитися від штрафу, накладеного на "Газпром" на суму понад 7,4 мільярда доларів.
Раніше щодо одного з пунктів уже досягли домовленостей: за рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" виплатив Україні 2,9 мільярда доларів.
27 грудня уряд України схвалив проєкт мирової угоди з "Газпромом".