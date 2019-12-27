 ″Нафтогаз України″ та ″Газпром″ поки не узгодили тексти угод | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2019

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Новини

"Нафтогаз України" та "Газпром" поки не узгодили тексти угод

Газові переговори України та Росії тривають у Відні четвертий день. Сторони мають узгодити тексти угод. За словами глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, "боротьба йде за кожну кому".

Газові переговори України і Росії тривають у Відні четвертий день

Газові переговори України і Росії тривають у Відні четвертий день

Українська держкомпанія "Нафтогаз України" та російська енергетична компанія "Газпром" станом на неділю, 29 грудня, не узгодили тексти угод, необхідних для підписання. У Відні стартував четвертий день переговорів, повідомив директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон у Facebook.

Напередодні ввечері голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв написав у Facebook: "Боротьба йде за кожну кому. Було досягнуто певних успіхів, але узгоджених текстів угод станом на поточний момент нема". 

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Про які саме документи йдеться

20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали міжурядовий протокол, що, зокрема, передбачає укладення "Газпромом" з "Оператором ГТС України" міжоператорської угоди для продовження транзиту, а з "Нафтогазом" - договору з бронювання потужностей для транспортування. Угода має бути укладена на п'ять років і передбачати транзитну поставку в 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу, в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів, а також можливість продовження домовленостей на десять років.

Крім того, "Нафтогаз" і "Газпром" повинні підписати мирову угоду, в рамках якої вони врегулюють взаємні претензії за контрактами 2009 року. "Йдуть активні дискусії про принципи і гарантії. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові тільки взамін на щось рівноцінне", - пояснив Коболєв. Зокрема, Антимонопольний комітет України повинен відмовитися від штрафу, накладеного на "Газпром" на суму понад 7,4 мільярда доларів.

Раніше щодо одного з пунктів уже досягли домовленостей: за рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" виплатив Україні 2,9 мільярда доларів.

27 грудня уряд України схвалив проєкт мирової угоди з "Газпромом". 

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