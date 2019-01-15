"Нафтогаз" продовжить пошук активів "Газпрому" у Швейцарії

НАК "Нафтогаз України" продовжить пошук активів ПАТ "Газпром" у Швейцарії для стягнення 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це увечері четверга, 17 січня, заявив ввечері у четвер, 17 січня, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Напередодні у той же день "Газпром" повідомив, що кантон Цуг у Швейцарії 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.

За словами Вітренка, зареєстровані в Швейцарії Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про замороження акцій, що належать "Газпрому", оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає. Тому суд і скасував своє рішення про замороження.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що частину акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG було знайдено у Великобританії, і дочірня компанія "Газпрому" зобов'язалася перед судом в Лондоні нічого з цими акціями не робити до подальшого рішення суду. "Своїм рішенням швейцарський суд підтвердив дійсність рішення арбітражу і можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії, треба лише знайти активи для стягнення. Тому ми продовжуємо шукати активи "Газпрому" в цій країні", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

За заявою "Нафтогазу України", який має намір примусово виконати рішення Стокгольмського арбітражу, суд кантону Цуг раніше виніс постанову про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. В результаті виконання постанови забезпечувальні заходи були накладені тільки на права вимоги "Газпрому" до Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.