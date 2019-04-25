"Нафтогаз" подав до Єврокомісії скаргу на "Газпром"

У НАК "Нафтогаз України" подали до Єврокомісії скаргу на антиконкурентні дії російської компанії "Газпром". Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у Facebook у понеділок, 6 квітня.

"У цій скарзі ми детально аналізуємо, як завдяки "Північному потоку-2", блокуванню віртуального реверсу, контролю над компаніями на європейському ринку газу "Газпром" зловживає своїм домінантним становищем та обмежує конкуренцію", - написав Вітренко.

Також він зазначив, що у документах, як були надані Єврокомісії, обґрунтовується право "Нафтогазу" як компанії, що не знаходиться на території ЄС, подавати подібну скаргу, а також містяться пропозиції щодо можливого вирішення згаданих у скарзі проблем.

"Ця скарга була підготовлена разом із провідними європейськими експертами та юристами. Пригадую, що коли я вперше розповідав їм про те, як і за рахунок чого "Газпром" зловживає своїм положенням на європейському ринку, вони по-іншому починали дивитися на ситуацію. Сподіваюся, зараз на ситуацію по-іншому подивиться і Єврокомісія", - зазначив Вітренко.

Він додав, що може також посприяти готовності російської компанії продавати газ європейським підприємствам на східному кордоні України, що допоможе зберегти завантаження української ГТС та здешевленню імпортного газу для української сторони.

25 квітня Вітренко повідомив, що на тристоронніх газових переговорах за участі Росії та Євросоюзу Україна запропонує російській стороні забронювати 60 мільярдів кубометрів транзитних потужностей щорічно через територію України терміном на 10 років.

Раніше віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що готовий провести наступні тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо питання транзиту газу через Україну до країн Європи у травні.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболев також заявляв, що чекає на поновлення переговорів із компанією "Газпром" за транзитом природного газу після виборів президента України. Також "Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 мільярдів доларів до двох мільярдів доларів у разі укладення довгострокового контракту щодо транзиту газу через територію України.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.