 ″Нафтогаз″ відповів Путіну, що вважає два спори з ″Газпромом″ врегульованими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

"Нафтогаз" відповів Путіну, що вважає два спори з "Газпромом" врегульованими

У відповідь на заяву російського президента Володимира Путіна, що РФ збереже транзит газу в разі врегулювання спору між російською та українською сторонами, "Нафтогаз України" заявив, що вже переміг в цій суперечці.

Нафтогаз нагадує, що переміг у суперечці з Газпромом

"Нафтогаз" нагадує, що переміг у суперечці з "Газпромом"

"Нафтогаз України" вважає вже врегульованими два спори з російським "Газпромом", рішення за якими прийняв Стокгольмський арбітраж. Про це в понеділок, 16 липня, повідомив головний комерційний директор української компанії Юрій Вітренко у відповідь на заяву російського президента, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі врегулювання спору між двома сторонами.

"Путін каже, що Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольському арбітражі. Два спори між "Газпромом" та "Нафтогазом" вже були врегульовані в Стокгольському арбітражі", - написав Вітренко на своїй сторінці в Facebook. Він відзначив, що проблема полягає лише в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує компенсацію розміром 2,6 мільярда доларів.

"Нафтогаз" готовий врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, з яким нещодавно звернувся до Стокгольмського арбітражу і в якому вимагає від "Газпрому" 12 мільярдів доларів. "Ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція - контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитий тариф", - зазначив Вітренко.

DW.COM

"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом". Українська компанія оцінила свої вимоги у майже 12 мільярдів доларів. (06.07.2018)

Президенти США та Росії на спільній прес-конференції згадали серед іншого про Україну та, зокрема, Крим. За словами Путіна, позиція Трампа щодо незаконного "приєднання" півострова відома. У Росії - "інша позиція". (16.07.2018)

За його словами, врегулювання третього спору через арбітраж може відбутися не раніше кінця 2020 року, тоді як транзитний контракт між компаніями закінчується 31 грудня 2019 року. "Чи готові "Газпром" і Німеччина зупинити будівництво "Північного потоку-2" до закінчення нового арбітражу?" - написав Вітренко.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

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